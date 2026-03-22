Hai gã đàn ông nhiều lần hãm hại bé gái

Đà NẵngHai người đàn ông 53 tuổi nhiều lần cho tiền dụ dỗ bé gái 13 tuổi rồi xâm hại, yêu cầu không được kể cho ai biết.

Ngày 22/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tạm giữ hình sự Dương Phú Đây, Lê Văn Ngọc (cùng 53 tuổi, trú phường Điện Bàn) để điều tra về các hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Dâm ô người dưới 16 tuổi.

Hai nghi phạm (phải) tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Huynh

Theo điều tra, từ tháng 1 đến nay, Đây đã nhiều lần tiếp cận bé gái 13 tuổi, dụ dỗ cho tiền rồi đưa đến khu vực vắng như hẻm dân cư, sân bóng, để thực hiện hành vi xâm hại. Ông ta nói bé gái không được kể cho ai về sự việc.

Còn Ngọc là hàng xóm của bé gái này, lợi dụng việc bé thường xuyên ở nhà một mình để nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô. Các hành vi chủ yếu diễn ra tại nhà riêng của bị hại, với thủ đoạn tương tự là cho tiền nhằm tạo sự lệ thuộc, tránh bị phát hiện.

Tại cơ quan điều tra, cả hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngọc Trường