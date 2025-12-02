Hai em gái của nhà thiết kế Hong Kong tử vong trong vụ cháy

Hai em sinh đôi của nhà thiết kế thời trang Nhậm Lãng Trình thiệt mạng trong hỏa hoạn ở cụm chung cư Wang Fuk Court.

Theo St Headline, hôm 1/12, Nhậm Lãng Trình cho biết người thân của anh là nạn nhân vụ hỏa hoạn. Đây là cú sốc với gia đình, đến nay anh vẫn chưa thể chấp nhận sự thật.

"Các em trong sáng, thật thà và ngoan, nụ cười của em luôn ở trong tim chúng tôi", nhà thiết kế viết trên Instagram.

Anh cảm ơn những người nỗ lực tìm kiếm hai em gái những ngày qua, cảm ơn những người cầu nguyện cho các nạn nhân. Hiện gia đình chưa thống nhất thời gian tổ chức tang lễ.

Nhà thiết kế trang phục Nhậm Lãng Trình. Ảnh: Instagram/Mountain Yam

Lãng Trình bày tỏ nguyện vọng truyền thông, người quan tâm không đăng hình hai em song sinh của anh. Nhà thiết kế cầu mong những người bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn đủ sức mạnh để nỗ lực sống.

Nhậm Lãng Trình (tên tiếng Anh: Mountain Yam) nổi tiếng trong làng thời trang Hong Kong, anh thành lập thương hiệu cá nhân 112 mountainyam và thương hiệu cao cấp MYam Atelier, từng giới thiệu bộ sưu tập tại Tuần thời trang Paris, Tuần thời trang New York. Các diễn viên, hoa hậu, á hậu Hong Kong như Trần Khải Lâm, Thái Tư Bối, Chu Thần Lệ.. nhiều lần mặc thiết kế của anh ở các sự kiện giải trí.

Hỏa hoạn ở cụm chung cư Wang Fuk Court hôm 26/11 khiến ít nhất 151 người chết, còn hơn 40 người mất tích. Đây được coi là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất ở Hong Kong kể từ Thế chiến II.

Như Anh (theo St Headline)