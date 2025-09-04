Hai em của 'Shark' Thủy và 21 người bị khởi tố

Em gái và em trai của Nguyễn Ngọc Thủy - "Shark" Thủy, Chủ tịch Egroup, cùng 21 người khác bị khởi tố với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 4/9, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đang điều tra mở rộng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Egame, Công ty Nhất Trần và một số đơn vị liên quan.

C03 đã khởi tố 23 quản lý kinh doanh của Công ty Egame để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Nguyễn Thị Dung (em gái Shark Thủy), Nguyễn Văn Sơn (em trai Shark Thủy), Nguyễn Trọng Vũ (chồng Nguyễn Thị Dung), Phạm Thị Ngoan, Vũ Thị Dung, Đinh Thị Phương Thêu, Đỗ Thị Hồng Nhung, Nguyễn Trọng Quỳnh, Nguyễn Thị Quỳnh, Đoàn Thị Minh Đức, Bùi Kim Thủy, Nguyễn Quỳnh Chi, Vũ Thị Thu Hiền, Đỗ Thị Khánh Huyền, Đới Thị Tâm, Quách Minh Phượng, Nguyễn Hữu Xuân, Nguyễn Khánh Toàn, Lê Chí Dũng, Lê Thanh Sơn, Phạm Đức Hạnh, Trần Thị Thanh Nga, Hà Văn Tài.

C03 cáo buộc 23 người này đã đồng phạm với Shark Thủy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong các bị can, cảnh sát áp dụng cấm đi khỏi nơi cư trú với 4 bị can là Nguyễn Thị Dung, Vũ Thị Dung, Bùi Kim Thủy và Trần Thị Thanh Nga do có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng, quá trình làm việc đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác phục vụ công tác điều tra; 19 người còn lại bị bắt tạm giam.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (trái) và Đặng Văn Hiển tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó "Shark" Thủy bị C03 khởi tố để điều tra tội Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, bị cáo buộc Nhận hối lộ; Đặng Văn Hiển, trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty Egame, Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Egroup) và Nguyễn Thị Hoài Hương (Kế toán của Egame) bị điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bộ Công an cáo buộc, từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Egame thực hiện hành vi gian dối, sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn. Các hình thức giao dịch ông Thủy dùng để huy động vốn là: bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.

Trung tâm anh ngữ Apax Leaders của "Shark" Thủy trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, sáng 26/3. Ảnh: Đình Văn

Trước đó, C03 nhận được đơn của nhiều nhà đầu tư, tố giác ông Thủy lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Ngoài hành vi lần này, hồi năm 2023, Công an TP HCM cũng vào cuộc xác minh hàng trăm đơn tố cáo của phụ huynh, cho rằng bị Công ty CP Anh ngữ Apax Leaders "chiếm đoạt tiền học phí" khoảng 6 tỷ đồng.

Phạm Dự