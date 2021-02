Hải Dương sẽ lắp camera giám sát khu cách ly

Lo ngại lây nhiễm chéo, UBND tỉnh Hải Dương sẽ cho lắp camera giám sát di biến động ở 103 khu cách ly tập trung.

Ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, cho hay tỉnh đang cách ly tập trung hơn 13.800 F1, riêng TP Chí Linh hơn 6.100. Tỉnh duy trì 103 trung tâm cách ly, phần lớn là dân sự quản lý, trưng dụng tối đa trường học.

Do chưa bao giờ tổ chức cách ly số lượng người nhiều như thế nên áp lực rất lớn, đặc biệt là TP Chí Linh. "Thành phố không hẳn thiếu nơi cách ly, nhưng thiếu cơ sở có điều kiện đầy đủ vật chất, vệ sinh, điện nước, không gian đáp ứng được giãn cách người trong một phòng, chưa kể hậu cần, người phục vụ", ông nói.

Biện pháp lắp camera giám sát di biến động trong khu cách ly được xem là giải pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, số lượng camera, thời gian lắp đặt chưa được xác định cụ thể.

Quân đội phun khử trùng trong khu cách ly tập trung TP Chí Linh, Hải Dương, tháng 1/2021. Ảnh: Nguyễn Huệ.

Tình trạng cách ly trong các khu dân sự ở Hải Dương bị đánh giá là "chưa ổn", trở thành một trong hai lý do khiến khó dập dịch. Quá trình cách ly công nhân Poyun tại Trường nghề Việt Nam - Canada và Tiểu học Chu Văn An, xét nghiệm phát hiện thêm nhiều ca F0. Cơ sở trường nghề ghi nhận 66 ca và cơ sở Tiểu học Chu Văn An có 14 ca chuyển từ F1 thành F0.

Chính quyền đặt ra hai giả thiết. Một là số công nhân trên đã ủ bệnh từ trước, qua thời gian cách ly dần chuyển hóa thành F0. Số lượng vài chục ca nhiễm ở Hải Dương mà Bộ Y tế công bố trong những ngày qua, hầu hết là công nhân Poyun đã được cách ly tập trung ngay từ đầu, không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Hai là cơ sở cách ly tập trung số lượng đông nên xảy ra lây nhiễm chéo.

Từ tư vấn của chuyên gia y tế, ngay tối 15/2, Hải Dương đã giải tỏa hai địa điểm trên, chuyển toàn bộ công nhân Poyun đến các khu cách ly khác để giãn mật độ, hạn chế tình trạng tăng F0, sau đó phun khử trùng, sắp xếp lại cơ sở.

Hải Dương đã đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 "chia lửa" với tỉnh trong tổ chức cách ly tập trung. Quân đội trực tiếp điều hành các khu cách ly tập trung quy mô trên 100 người và giữ vai trò nòng cốt với khu quy mô nhỏ hơn. Nếu được Quân khu 3 hỗ trợ thêm cơ sở cách ly quân đội, TP Chí Linh sẽ có thêm 500 chỗ. Hải Dương cũng sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu huyện, thị xã nếu xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Hải Dương ghi nhận 501 ca dương tính Covid-19, nhiều nhất cả nước tính đến sáng nay. Toàn tỉnh cách ly xã hội từ 0h ngày 16/2. TP Chí Linh, huyện Cẩm Giàng tiếp tục phong tỏa cho đến khi hoàn toàn kiểm soát được dịch.

Hoàng Phương