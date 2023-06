Hải Dương sắp có khu đô thị được đầu tư đồng bộ

Nam Sách Central Point được định hướng phát triển trở thành đô thị trung tâm mới tại cửa ngõ Tây Bắc Hải Dương.

Huyện Nam Sách là cửa ngõ phía Tây Bắc của tỉnh Hải Dương, đầu mối trung chuyển, giao lưu kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương với Bắc Ninh, hành lang phát triển dọc Quốc lộ 5, Quốc lộ 18 và Quốc lộ 37; đồng thời là đô thị vệ tinh của thành phố Hải Dương.

Dự án Nam Sách Central Point tọa lạc ở trung tâm huyện Nam Sách, kết nối hạ tầng giao thông thuận tiện với thành phố Hải Dương và một số huyện thị lân cận, nằm gần các khu công nghiệp đang được quy hoạch của tỉnh Hải Dương như An Phát 1, An Phát 2. Trong đó khu công nghiệp An Phát 1 có quy mô 180 ha (giai đoạn 1), là khu công nghiệp đầu tiên được tỉnh Hải Dương bàn giao mặt bằng, có lợi thế trong thu hút đầu tư. Khi đi vào hoạt động, nơi đây sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm cho người lao động, chuyên gia. Điều này kéo theo nhu cầu về nhà ở, tiện ích thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, mang đến lợi thế và cơ hội cho nhà đầu tư tại Nam Sách Central Point.

Ngay cạnh dự án là các dịch vụ tiện ích, cơ quan hành chính của địa phương, có thể kể đến chợ, bệnh viện, trường học các cấp phục vụ nhu cầu của cư dân.

Theo đại diện chủ đầu tư, dòng sản phẩm chính tại Nam Sách Central Point là đất nền liền kề, biệt thự. Đất nền liền kề với số lượng 1.252 lô, diện tích 74,75m2 - 168m2, phù hợp kinh doanh dịch vụ. Ngoài ra còn có 66 lô đất nền biệt thự - với không gian sống xanh, là sản phẩm hiếm hoi được phát triển tại địa phương.

Phân khu liền kề Nam Sách Central Point có mặt tiền rộng, hướng các trục đường lớn Trần Phú - Nguyễn Đức Sáu, thích hợp để kinh doanh các dịch vụ mua sắm, giải trí, ẩm thực, mở ra cơ hội đầu tư kinh doanh cho nhà đầu tư.

Sở hữu vị trí trung tâm cùng cơ sở hạ tầng đồng bộ, kết nối giao thông thuận tiện, Nam Sách Central Point được định hướng phát triển trở thành đô thị trung tâm mới tại cửa ngõ Tây Bắc Hải Dương. Dự án được đầu tư bài bản về tiện ích, đa dạng về sản phẩm, kiến tạo không gian sống xanh hiện đại và cơ hội đầu tư sinh lợi.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, Nam Sách Central Point sở hữu nhiều tiện ích gồm hồ điều hòa rộng 2 ha, quảng trường trung tâm, khu thương mại dịch vụ, trường học, bãi đỗ xe, công viên cây xanh, khu thể thao ngoài trời, phố thương mại, công viên cây xanh...

Hệ thống công viên, hồ nước với tổng diện tích lên tới gần 3 ha được thiết kế hiện đại với hệ thống chiếu sáng hứa hẹn sẽ trở thành địa điểm dạo bộ, vui chơi giải trí cho người dân tại thị trấn Nam Sách.

Quảng trường trung tâm dự án với tổng diện tích lên tới gần 2 ha, vừa là quảng trường của dự án, vừa là quảng trường trung tâm của thị trấn. Với các tiện ích công viên cây xanh, các khu vui chơi cho trẻ nhỏ, các máy tập thể dục, hứa hẹn quảng trường sẽ nơi hút khách và là trung tâm tổ chức các sự kiện của huyện. Phố thương mại Nam Sách Central Point được phát triển mô hình kinh doanh ẩm thực - nhà hàng - dịch vụ giải trí góp phần tạo nên một đô thị mới.

