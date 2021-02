Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm gần 1.500 công nhân

Sáng 14/2, Hải Dương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng cho công nhân của 3 công ty thuộc các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.

Gần 1.500 công nhân của 3 Công ty: Công ty Best Pacific (KCN Cẩm Điền) sản xuất vải, linh kiện may mặc; Công ty UMC lắp ráp linh kiện điện tử tại KCN Tân Trường và Công ty xăng dầu Đại An được lấy mẫu xét nghiệm.

Đây là 3 doanh nghiệp sẽ tổ chức sản xuất sớm ngay sau Tết Tân Sửu. Sau khi có kết quả xét nghiệm, công nhân được an toàn, các công ty này bắt đầu hoạt động.

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đưa 300 sinh viên tình nguyện tham gia cùng cán bộ y tế của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương lấy mẫu các bệnh phẩm. Công nhân xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm nCoV. Ảnh: Bộ Y tế. Ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, trực tiếp kiểm tra công tác lấy mẫu xét nghiệm này. Ông cho biết các công nhân là người ngoại tỉnh làm việc tại khu công nghiệp huyện Cẩm Giàng đã ở lại đây đón Tết. Việc lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng cho công nhân tại các khu công nghiệp nhằm đảm bảo chống dịch và vẫn đảm bảo kinh tế phát triển. Hôm qua, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cũng yêu cầu người từ Cẩm Giàng về các địa phương từ ngày 15/1 phải khai báo y tế, xét nghiệm nCoV, lấy mẫu xét nghiệm cả người sống cùng nhà. Cẩm Giàng hiện đã phong tỏa, nhưng là đầu mối giao thông khá phức tạp, có sự giao lưu rộng, nên lượng người từ đây tỏa đi khắp nơi khá nhiều. Bộ Y tế đề nghị các địa phương phải giám sát người đi từ Cẩm Giàng trở về. Tổng từ ngày 28/1 đến 14/2, Bộ Y tế ghi nhận 604 ca nhiễm cộng đồng, ở 13 tỉnh thành gồm Hải Dương (430), Quảng Ninh (59), TP HCM (36), Hà Nội (30), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Điện Biên (3), Hòa Bình, Hưng Yên và Bắc Giang mỗi nơi 2 ca, Hải Phòng, Hà Giang mỗi nơi một ca.

Lê Nga