Hải Dương đóng cửa nhiều trường học

9 trường học ở huyện Ninh Giang và Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, đóng cửa do nhiều giáo viên, học sinh đã tới đền Tiên La, nơi bệnh nhân Covid-19 từng đến.

Ông Phạm Phú Tùng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Giang, cho biết 3 trường tiểu học, gồm: Kiến Quốc, Hồng Dụ, Hưng Long và một phân hiệu của trường Mầm non Hưng Long đã cho học sinh nghỉ học phòng Covid-19. Toàn bộ giáo viên, học sinh đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 26/4, nhiều giáo viên và học sinh của các trường đã tới đền Tiên La, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, tham quan, trùng với thời điểm "bệnh nhân 2899" đến từ tỉnh Hà Nam có mặt tại đền và vô tình trở thành F1.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương đã đồng ý để 3 các trường trên chuyển sang dạy học trực tuyến. Các trường còn lại ở huyện Ninh Giang vẫn dạy học bình thường, nhưng phải siết chặt công tác phòng chống dịch như: Đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang, hạn chế tổ chức các hoạt động tập thể...

Huyện Ninh Giang còn có một học sinh lớp 12 trường THPT Ninh Giang thuộc diện F2 do có mẹ và em là F1 của của "bệnh nhân 2899". Hiện học sinh này đã được nhà trường cho nghỉ học, cách ly tại nhà và đang chờ kết quả xét nghiệm sàng lọc Covid-19.

Ngoài Ninh Giang, huyện Thanh Miện cũng cho học sinh các trường THCS Thanh Giang, Mầm non Hồng Phong, Tiểu học Hồng Phong, THCS Hồng Phong, Mầm non Chi Lăng Nam, Mầm non Tứ Cường nghỉ học từ ngày 4/5 do có 20 F1 ăn cưới ở tỉnh Yên Bái và 82 người đến đền Tiên La.

Trong đợt dịch này, tỉnh Hải Dương ghi nhận 2 ca Covid-19; 1.612 trường hợp đang cách ly (546 người cách ly tập trung tại khách sạn, 174 người cách ly tập trung tại các cơ sở khác và 892 người cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú).

