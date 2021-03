Hải Dương dỡ bỏ cách ly xã hội

0h ngày 3/3, hầu hết chốt kiểm soát Covid-19 từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường ở Hải Dương được dỡ bỏ, xe cộ được qua lại bình thường.

Từ 22h ngày 2/3, hàng trăm người dân đổ ra chốt kiểm soát dưới chân cầu Phả Lại, nơi giáp ranh giữa TP Chí Linh và tỉnh Bắc Ninh. Đây là chốt đầu tiên được lập ở Hải Dương, khi dịch bùng phát ngày 28/1.

Đeo khẩu trang, mang theo chiếc cờ nhỏ, chị Nguyễn Thanh Thảo, nhà ở phường Phả Lại, TP Chí Linh, nói: "Chúng tôi mong chờ giờ phút nay hơn cả chờ giao thừa. Chưa bao giờ tôi ở trong nhà lâu đến vậy. Ngay cả các con tôi cũng không ngủ được, đòi đi cùng mọi người ra đây để chờ thời khắc này".

Đúng 0h, trong khi công an, dân phòng lần lượt tháo những tấm rào chắn ngang đường, hàng chục người dân mang theo cờ Tổ quốc, liên tục hô "Hải Dương chiến thắng đại dịch", hát bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".

Video dỡ chốt Chốt phong tỏa dưới chân cầu Phả Lại, nối Hải Dương với Bắc Ninh, được dỡ bỏ lúc 0h ngày 3/3. Video: Gia Chính.

Hai chiều đường ra vào TP Chí Linh, dòng xe tải xếp hàng dài bắt đầu lăn bánh. Anh Lương Quang Hiểu, 41 tuổi, ở phường Sao Đỏ, chuyên chở nông sản từ Hà Nội về Hải Dương, vui vì không còn thất nghiệp. "Cách ly xã hội gây thiệt hại nhiều vô kể, nông sản được chở nhưng đến chốt phải xuống trung chuyển. Nhiều tài xế trên Hà Nội tôi thuê chở hàng, nhưng họ sợ dịch nên từ chối", anh Hiểu kể.

Một cán bộ trực chốt tại chân cầu Phả Lại cho biết, hơn 30 ngày qua, 27 chiến sĩ công an, quân đội, cán bộ y tế, thanh niên tình nguyện mỗi ngày chia làm ba ca kiểm soát người ra vào. "Là công an, chúng tôi phải xa nhà nhiều, nhưng đây là đợt xa lâu nhất. Vì mặc dù chia ca trự, do dịch bệnh nên mọi người ở luôn đơn vị, không dám về nhà", một chiến sĩ nói.

Chốt tại chân cầu Phả Lại, TP Chí Linh. Ảnh: Gia Chính

Tại chốt kiểm soát trên đường Võ Nguyên Giáp, cửa ngõ vào TP Hải Dương, từ 23h50, công an, dân quân, đoàn viên, nhân viên y tế khẩn trương thu dọn bàn ghế, rào chắn cho lên ôtô chở về nơi tập kết. Lều bạt cũng được chủ bạt cho người thu dọn. Khi công việc hoàn tất, các thành viên trong chốt cùng ăn tạm gói xôi do nhà chùa gần đó nấu gửi tặng, trước khi trở về bên gia đình.

Bên trong TP Hải Dương, các tuyến phố đều vắng người qua lại, hầu hết gia đình đóng cửa đi ngủ từ sớm, không còn cảnh tập trung đông người vẫy cờ, đánh trống hò reo như đợt dịch bùng phát năm 2020.

Đến 0h ngày 3/3, hầu hết trong số 949 chốt kiểm soát (29 chốt tỉnh, 108 chốt huyện và 812 chốt xã) đã được dỡ bỏ cách ly. Hiện chỉ còn một số chốt lập ở khu vực bị phong tỏa do xuất hiện ca nhiễm mới.

Chốt kiểm soát Covid-19 trên quốc lộ 38B, qua huyện GIa Lộc, được dỡ bỏ lúc 0h ngày 3/3. Ảnh: Giang Chinh.

Để tiếp tục phòng chống dịch, Hải Dương phân chia 12 đơn vị hành chính cấp huyện ra làm hai nhóm. Những nơi đang bị phong tỏa tiếp tục thực hiện cách ly xã hội cho đến khi đủ thời gian quy định. Bốn huyện thị gồm Cẩm Giàng, Kim Thành, thị xã Kinh Môn và TP Hải Dương thực hiện Chỉ thị 15, tiếp tục giãn cách xã hội cho tới ngày 17/3.

Tám huyện, thành phố còn lại gồm Bình Giang, Gia Lộc, Nam Sách, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ Kỳ và TP Chí Linh thực hiện Chỉ thị 19, có thể nới lỏng biện pháp chống dịch, khôi phục một số hoạt động kinh tế cho tới khi dập dịch hoàn toàn.

Tỉnh cho phép vận chuyển khách bằng taxi, xe buýt, xe tuyến cố định, xe hợp đồng. Nhà ga, bến xe khách, bến khách ngang sông, bến phà được hoạt động, nhưng phải đảm bảo phòng dịch. Riêng phương tiện của bốn huyện thị Cẩm Giàng, Kinh Môn, Kim Thành, TP Hải Dương chỉ được hoạt động trong nội tỉnh, hạn chế ra tỉnh ngoài.

Hải Dương là ổ dịch lớn nhất cả nước với 684 trên tổng số 868 ca nhiễm của cả nước tính từ ngày 28/1 đến nay. TP Chí Linh ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất với 383, hai huyện Gia Lộc, Thanh Miện chỉ ghi nhận một ca nhiễm.

Toàn tỉnh còn 387 bệnh nhân điều trị tại các cơ sở y tế và 2.800 cách ly tập trung.

Gia Chính - Giang Chinh