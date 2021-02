Hải Dương đang áp dụng các biện pháp chống dịch như thế nào?

Cách ly xã hội toàn tỉnh với 1,7 triệu dân, siết chặt các khu cách ly, nâng công suất xét nghiệm... là các biện pháp đang được áp dụng tại Hải Dương.

Tính đến 15/2, Hải Dương ghi nhận 499 ca mắc Covid-19, nhiều nhất trong số 13 tỉnh, thành ghi nhận ca nhiễm cộng đồng từ cuối tháng Một đến nay. 11 trong số 12 huyện, thị xã có người nhiễm bệnh; hơn 13.800 người phải cách ly tập trung.

Sau khi tỉnh kiểm soát được ổ dịch ở Công ty Poyun, tình hình Covid-19 lại diễn biến phức tạp ở huyện Cẩm Giàng - địa bàn có 60.000 công nhân cùng cả nghìn nhà máy.

Các lực lượng làm nhiệm vụ thay đồ bảo hộ, đêm 15/2, trước giờ Hải Dương cách ly xã hội toàn tỉnh. Ảnh: Giang Huy

Nâng cấp độ, mở rộng vùng cách ly. Hai mươi ngày sau giãn cách xã hội khi phát hiện ca lây nhiễm cộng đồng đầu tiên, "bệnh nhân 1552", Hải Dương nâng mức độ, mở rộng cách ly theo Chỉ thị 16 từ TP Chí Linh lên toàn bộ tỉnh với 1,7 triệu dân.

TP Chí Linh đã nằm trong vòng phong tỏa 21 ngày tính từ 28/1, nay tiếp tục cách ly thêm cho đến khi hoàn toàn kiểm soát, dập được dịch.

Riêng Cẩm Giàng đã phong tỏa toàn huyện từ 5/2, nay áp dụng "Chỉ thị 16+", nghĩa là "các biện pháp khắt khe hơn so với Chỉ thị 16 của Thủ tướng để khoá chặt dịch lây lan". Hiện, người từ Cẩm Giàng đi các địa phương bắt buộc phải khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Hoan nghênh Hải Dương thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cũng so sánh với đợt dịch Đà Nẵng hồi tháng 7/2020. Ông chỉ ra rằng, Đà Nẵng giãn cách toàn thành phố sau ba ngày phát hiện ca nhiễm đầu tiên, dù lúc đó chỉ hai quận là Hải Châu và Sơn Trà xuất hiện ca dương tính. Còn hầu hết các huyện ở Hải Dương đều đã ghi nhận ca nhiễm.

"Giãn cách xã hội toàn tỉnh sẽ giúp Hải Dương giảm tốc độ lây nhiễm", ông Long nói.

Siết chặt các khu cách ly. Hải Dương đang duy trì 103 khu cách ly tập trung trong cơ sở quân đội lẫn dân sự, phần lớn tận dụng từ các trường học trên địa bàn với hơn 13.800 người đang cách ly tập trung. Tình trạng cách ly trong các khu dân sự "đang có nhiều vấn đề", theo đánh giá của lãnh đạo Bộ Y tế. Do số lượng lớn, một số nơi không đảm bảo được nguyên tắc cách ly khi vẫn có sự giao lưu giữa các F, tạo ra nguy cơ và thực tế đã xảy ra lây nhiễm chéo.

Hai khu cách ly Trường đào tạo nghề Việt Nam - Canada và Tiểu học Chu Văn An (TP Chí Linh), nơi đang cách ly 1.800 công nhân Poyun bị đánh giá là hoạt động "chưa ổn". Ngay trong chiều và đêm 15/2, chính quyền đã giải tỏa, đưa toàn bộ công nhân sang điểm cách ly mới. Thay vì bố trí 800 - 1.000 công nhân mỗi khu, người cách ly sẽ dàn mỏng hơn ra nhiều địa điểm, mỗi khu 200 người. Nguyên tắc cách ly 10 người nguy cơ thấp chung một phòng, 6 người nguy cơ cao ở cùng nhau để đảm bảo giãn cách.

"Những ngày qua, trong khu cách ly tập trung của các công nhân này xuất hiện nhiều trường hợp mắc Covid-19, vì vậy khả năng nhiễm chéo có thể sẽ cao", ông Nguyễn Văn Kiên, Chủ tịch UBND TP Chí Linh cho biết.

Quân đội phun khử trùng trong khu cách ly tập trung tại TP Chí Linh, tháng 1/2021. Ảnh: Nguyễn Huệ

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đã đề nghị lực lượng quân đội trực tiếp điều hành các khu cách ly tập trung quy mô trên 100 người. Với khu có số lượng ít hơn, quân đội sẽ giữ vai trò nòng cốt trong điều hành. Phó chủ tịch tỉnh Lưu Văn Bản được giao kiểm tra, rà soát toàn bộ khu cách ly tập trung trong tỉnh, kiên quyết không nhận người vào nơi cách ly nếu không đủ điều kiện. Thậm chí, tỉnh này sẽ kỷ luật bí thư, chủ tịch huyện nếu để lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung.

Chiều cùng ngày, chính quyền Hải Dương ra quy định siết chặt nội quy trong khu cách ly, phong tỏa, thực hiện nghiêm 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Người vi phạm sẽ phải cách ly lại từ đầu, chi phí tự trả.

Tăng các vòng kiểm soát. Đêm 15/2, hàng trăm công an tỉnh Hải Dương lên đường lập chốt kiểm soát dịch, chỉ vài tiếng trước thời điểm toàn tỉnh cách ly xã hội. Ngoài 16 chốt cấp tỉnh từ trước, tại các quốc lộ hoặc nơi giáp ranh tỉnh thành sẽ đặt thêm 17 chốt, do công an tỉnh quản lý. Cấp huyện, thị xã, thành phố lập thêm 43 chốt và cấp xã 94 chốt, do địa phương phụ trách. Tổng cộng 170 chốt kiểm dịch các cấp hoạt động.

Mỗi chốt phải phân công nhiệm vụ cho từng lực lượng tham gia, quy định thật rõ điều kiện những hoạt động được phép đi lại, mặt hàng được phép lưu thông, xử lý nặng các trường hợp vi phạm. Song việc kiểm soát phải hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống người dân.

Kiểm tra giấy tờ trước chốt kiểm dịch, đêm 15/2. Ảnh: Giang Huy

Nâng công suất xét nghiệm. Tổng số mẫu xét nghiệm của Hải Dương hiện hơn 93.000. "Tốc độ truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng dù rất nỗ lực nhưng chưa được hiệu quả như kỳ vọng", theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.

Chìa khóa quyết định thành bại của dập dịch - xét nghiệm, cần được đẩy nhanh. Ông Phạm Xuân Thăng đã giao Sở Y tế, CDC Hải Dương nâng công suất xét nghiệm tối đa lên 30.000 mẫu mỗi ngày, gấp hai mươi lần so với lúc dịch bùng phát. Hải Dương đã phân loại các trường hợp thành bốn nhóm để lấy mẫu xét nghiệm, đặc biệt ưu tiên các F1, người có nguy cơ cao và trả kết quả ngay trong ngày. Song thời gian tới, nhu cầu xét nghiệm sẽ rất lớn khi hầu hết huyện thị đều đã có các ca nhiễm.

Sở Y tế Hải Dương được giao tham mưu mua sắm trang thiết bị trong tình trạng khẩn cấp để nâng công suất giường bệnh tại Bệnh viện dã chiến số 2, bảo đảm điều kiện xét nghiệm, điều trị. Trong ngày, Bệnh viện dã chiến số 2 đặt tại Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương được mở rộng công suất, tăng gấp ba số giường từ 200 lên 600. Gần trăm nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai cùng bộ đội, sinh viên tình nguyện ngành y lắp đặt trang thiết bị, giường bệnh, tập huấn kiểm soát nhiễm khuẩn ngay trong ngày. Bệnh viện dã chiến số 3 cũng sẵn sàng đưa vào hoạt động. Nếu chưa có bệnh nhân, nơi này được trưng dụng làm khu cách ly.

Vừa chống dịch vừa sản xuất. Cách ly toàn tỉnh từ mùng 5 Tết, chỉ một ngày trước khi toàn quốc đi làm trở lại, Hải Dương giao Ban quản lý các Khu công nghiệp cùng địa phương lập đoàn kiểm tra liên ngành nhà máy, phân xưởng, đủ điều kiện mới được sản xuất. Các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, địa phương chọn kiểm tra các nhà máy có nguy cơ cao, yêu cầu dừng hoạt động nếu không đảm bảo an toàn.

Toàn bộ chủ, chuyên gia tại các doanh nghiệp, công nhân, người lao động trên địa bàn Cẩm Giàng phải được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, trả kết quả trong ngày. Người có kết quả âm tính mới được tham gia sản xuất. Trong quá trình làm việc không được đi ra ngoài doanh nghiệp. Ngành nông nghiệp được giao có những hướng dẫn riêng cho người dân duy trì gieo trồng, thu hoạch và tiêu thụ nông sản.

Một số diễn tiến chính trong dập dịch ở Hải Dương: Đêm 27/1: phát hiện ca lây nhiễm cộng đồng đầu tiên, nữ "bệnh nhân 1522", công nhân Công ty Poyun, TP Chí Linh. 12h ngày 28/1: giãn cách xã hội toàn Hải Dương theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng. Riêng TP Chí Linh phong tỏa 21 ngày theo Chỉ thị 16. 18h ngày 5/2: cách ly xã hội toàn bộ huyện Cẩm Giàng. 0h ngày 16/2: cách ly xã hội toàn bộ tỉnh Hải Dương.

Hoàng Phương