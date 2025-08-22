Hai đứa trẻ lao ra trước đầu ôtô trên cao tốc trong đêm

Quảng TrịHai thiếu niên nhảy từ dải phân cách xuống đường, chạy ra giữa đường đúng lúc ôtô lao tới, tối 19/8, cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ.

Hai thiếu niên băng qua cao tốc trong đêm tối Video: Xuân Quý

Tình huống giao thông: Ở làn phải sát lề đường, nơi cho phép ôtô tốc độ tối đa 90 km, lái xe bị giật mình khi hai thiếu niên từ dải phân cách nhảy xuống chạy qua đường, đoạn qua xã Trường Phú. Rất may hai đứa trẻ dừng lại kịp thời lúc ôtô vụt qua. May mắn không xảy ra tai nạn.

Tài xế cho biết "may hơn trúng xổ số", nếu đi làn hoặc chậm một giây thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Kỹ năng lái xe: Đường cao tốc là nơi cấm người đi bộ và các phương tiện khác ngoài ôtô. Đặc biệt, người đi bộ lại băng qua đường, trong điều kiện trời tối tầm nhìn hạn chế, lái xe sẽ rất khó xử lý tình huống này.

Việc đi bộ trên đường cao tốc là hành vi vi phạm pháp luật, phạt tiền 400.000-600.000 đồng theo Nghị định 168/2024.

Với tài xế, khi đi cao tốc, cần sử dụng chế độ đền xa, gần hợp lý. Tối ưu đèn chiếu xa trên cao tốc và luôn quan sát rộng để đọc trước tình huống. Nếu đi làn trái, cố gắng chạy giữa làn, không bám sát vào dải phân cách, quan sát rộng từ sớm để phát hiện những chướng ngại vật bất ngờ.

Đắc Thành