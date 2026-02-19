Hai đứa trẻ lao qua đường lúc ôtô lao tới

Bắc NinhÔtô đang chạy tốc độ cao trên QL18 bất ngờ gặp trẻ nhỏ lao qua đường, khiến tài xế phanh gấp, may mắn tránh va chạm, ngày 18/2.

Tài xế giật mình khi trẻ nhỏ lao qua đường không quan sát Video: Phạm Quân

Tình huống giao thông: Tại QL18, đoạn qua nút giao KCN Yên Phong, một ôtô đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp nhóm người lớn và trẻ nhỏ đi bộ giữa lòng đường. Đúng lúc này, một đứa trẻ bất ngờ chạy băng ngang, không chú ý tín hiệu cảnh báo dù tài xế đã bấm còi liên tục. Rất may, người lái xe kịp thời giảm tốc và dừng lại, tránh được va chạm nguy hiểm.

Kỹ năng lái xe: Khi lưu thông, tài xế cần quan sát kỹ từ xa, đặc biệt khi phát hiện có người ở phía trước thì nên chủ động giảm tốc độ. Trẻ em thường di chuyển khó đoán, có thể bất ngờ lao ra đường mà không kịp phản ứng với còi xe. Trong tình huống phát hiện người đi bộ phía trước, nên rà phanh sớm, giữ chân phanh ở trạng thái sẵn sàng. Việc bấm còi chỉ mang tính cảnh báo, không thay thế cho giảm tốc và kiểm soát tình huống.

Với người đi bộ, tuyệt đối không băng ngang tại những đoạn đường không có vạch qua đường hoặc điểm sang đường an toàn, đặc biệt là trên các tuyến quốc lộ có tốc độ cao. Cần quan sát kỹ, lựa chọn vị trí an toàn để sang đường và luôn giữ trẻ nhỏ trong tầm kiểm soát để tránh những tình huống nguy hiểm.

Trẻ em cũng cần được dạy kỹ năng qua đường ngay từ nhỏ, như quan sát hai bên, không chạy băng qua đường và chỉ sang đường khi có người lớn đi cùng. Phụ huynh cần làm gương trong việc chấp hành luật giao thông, bởi hành vi của người lớn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ý thức của trẻ.

Phạm Hải