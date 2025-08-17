Hai du khách tử vong khi chèo sup ở đảo Hải Tặc

An GiangHai du khách khi đi trải nghiệm ở biển, chèo sup tại đảo Hải Tặc bị sóng đánh ra xa, tử vong.

Hai chị em họ (14 và 19 tuổi) quê xã Hòa Hưng (huyện Giồng Riềng cũ) chiều 16/8 đi du lịch cùng người thân, tắm biển ở ấp Hòn Tre, đảo Hải Tặc, xã Tiên Hải (TP Hà Tiên, Kiên Giang cũ).

Tắm được một lúc, phần lớn nguời trong gia đình lên bờ. Lúc này dưới biển chỉ còn 4 người. Hai chị em ngồi trên sup được thiếu niên 15 tuổi đẩy từ phía sau. Nam thanh niên còn lại ở phía bờ quan sát. Được một lúc, người đẩy hụt tay khiến sup trôi ra xa. Hai cô gái tiếp tục bơi một đoạn gặp sóng lớn, phương tiện lật, cả hai rơi xuống biển.

Thiếu niên đi cùng vội vào bờ kêu người hỗ trợ, tìm thấy cô gái 19 tuổi trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Khoảng một giờ sau, lực lượng cứu hộ tìm được nạn nhân còn lại. Dù đưa đến trạm xá cấp cứu, cả hai không qua khỏi.

Chèo sup là môn thể thao dưới nước, sử dụng tấm ván lớn (thường làm bằng nhựa hoặc bơm hơi, dài 2,5-3 m, rộng 0,8 m) và có mái chèo để di chuyển. Người chơi đứng trên ván và dùng mái chèo sup đi. Môn thể thao này đang phổ biến ở Việt Nam, nhất là tại các địa điểm du lịch.

Quần đảo Hải Tặc bao gồm 14 hòn đảo nổi lớn nhỏ cách TP Hà Tiên (cũ) 30 km. Trung bình mỗi năm nơi đây thu hút khoảng 100.000 lượt du khách tham quan với các hoạt động như câu cá, lặn, bắt ốc, chèo sup...

