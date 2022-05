Hai du khách nước ngoài tử vong sau tai nạn

Chạy xe máy từ phố cổ Hội An về thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), hai du khách người Anh gặp tai nạn trên đường, tử vong tại chỗ.

Gần 4h ngày 16/5, anh Denver Christopher Marcus, 25 tuổi và chị Thompson Pethmay, 24 tuổi, cùng mang quốc tịch Anh, đi xe máy từ phố cổ Hội An về thị xã Điện Bàn. Khi đến số 208 đường Hùng Vương, xe máy leo lên lề đường, tông vào trụ điện, hai người tử vong.

Nhà chức trách phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân. Ảnh: Sơn Thủy

Vị trí xảy ra tai nạn là đoạn đường cong, thời điểm đó trời không mưa, vắng người qua lại. Tại hiện trường, xe máy hư hỏng nhẹ, hai nạn nhân nằm gần nhau trên vỉa hè.

Theo nhà chức trách, hai người đến Hội An du lịch, lưu trú ở một khách sạn ở đường Cửa Đại. Nguyên nhân ban đầu là xe máy đâm vào trụ điện. Công an TP Hội An bàn giao vụ này cho công an tỉnh điều tra.

Trưa 16/5, xe tải chở cát chạy trên đường 36 tới xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã tông trúng xe tải Howo chạy ngược chiều, tiếp tục lao về trước va trúng 2 ôtô 4 chỗ và một xe máy trước khi lật nghiêng xuống vệ đường.

Tai nạn khiến một xe 4 chỗ màu xanh bị lật nghiêng; một ôtô khác bị dập nát phía sau, xe máy văng ra đường hỏng nhiều bộ phận. Người đi xe máy bị thương phải sơ cứu; 4 tài xế ôtô may mắn không bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Trưa cùng ngày, chiếc Huyndai Santa Fe chở 6 người đang băng qua đường ngang dân sinh qua xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, thì bị tàu khách SE8 tông văng xuống ruộng.

Ôtô văng nhiều mét xuống ruộng, túi khí bung ra. 6 người ngồi trong xe choáng váng, bị trầy xước, vội mở cửa thoát ra ngoài.

Ôtô gặp nạn hư hỏng nặng, được đưa từ dưới ruộng lên đường. Ảnh: Hùng Lê

Tại hiện trường, ôtô lấm lem bùn đất, được cứu hộ từ dưới ruộng lên đường. Phần đầu và đuôi hư hỏng, nhiều mảnh vỡ bung ra, dầu loang lổ.

Tàu SE8 phải dừng để phối hợp với nhà chức trách địa phương xử lý hiện trường. Khoảng 20 phút sau, tàu tiếp tục hành trình.

Theo cảnh sát, đường dân sinh tại khu vực này có lắp đặt hệ thống biển cảnh báo, do tài xế thiếu quan sát nên dẫn đến tai nạn.

Đức Hùng - Đắc Thành - Nguyễn Hải