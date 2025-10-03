Hai du khách nước ngoài đi nhiều nơi ở Phú Quốc đổi USD giả

An GiangHassaine Oukacha và Ramdane Amine, quốc tịch Algeria, bị cáo buộc dùng USD giả mua tour tham quan ở Phú Quốc và lừa đổi tiền thật.

Ngày 3/10, hai nam du khách 27 và 35 tuổi bị Công an tỉnh An Giang khởi tố về tội Tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Ramdane Amine tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trọng Nhân

Theo điều tra, ngày 9/9 Ramdane Amine đến Phú Quốc du lịch, sau đó quen Hassaine Oukacha vì ở cùng khách sạn. Ramdane kể với đồng hương về việc có nguồn ngoại tệ giả từ Malaysia, rủ tìm cách tiêu thụ.

Ramdane nhắn tin qua ứng dụng cho một người (chưa rõ nhân thân, lai lịch) hỏi mua USD giả. Sau đó, một phụ nữ xưng là Enola gọi lại, báo giá 1.000 USD giả đổi 300 USD thật và Ramdane đồng ý.

Ngày 21/9, người phụ nữ này mang tiền giả đến cho hai nam du khách xem, đưa 1.000 USD (loại mệnh giá 50 USD) cho họ tiêu thụ. Ngay sau đó, Hassaine đem tiền này đi đổi ở nhiều đại lý, siêu thị, cửa hàng thì bị phát hiện. Tuy nhiên, anh ta tiếp tục đến cửa hàng kinh doanh du lịch yêu cầu đặt tour và đổi thành công 700 USD lấy 18,2 triệu đồng. Hassaine đưa số tiền đổi được cho đồng hương và được trả công 500.000 đồng.

Ramdane tiếp tục đưa Hassaine thêm 500 USD giả để đi đổi, hứa nếu thành công sẽ nhận 30%.

Hassaine Oukacha (phải) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trọng Nhân

Hôm sau, cả hai bị Công an đặc khu Phú Quốc phát hiện, mời lên đồn làm việc. Kết quả giám định những tờ ngoại tệ nói trên đều là giả.

Công an đang mở rộng điều tra.

Ngọc Tài - Trọng Nhân