Hai du khách hành hung bảo vệ chùa Hương

Hà NộiVũ Văn Đại và Bùi Đức An khi bị nhắc nhở không đi ngược chiều đã đấm, đá và dùng gậy gỗ rượt đuổi bảo vệ tại chùa Hương, cơ quan điều tra cáo buộc.

Ngày 14/2, Đại và An (cùng 31 tuổi, quê Hải Phòng) bị Công an huyện Mỹ Đức tạm giữ hình sự để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng, theo điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hai nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra xác định, khoảng 11h ngày 11/2, Đại cùng đoàn 30 người quê Hải Phòng đi lễ hội chùa Hương. Tại động Hương Tích, Đại thấy đông người nên trèo qua đường ngược chiều để đi nhanh hơn.

Bị bảo vệ Trần Văn Hoàng, 20 tuổi, làm nhiệm vụ phân luồng, nhắc không đi ngược chiều gây ách tắc, Đại không chấp hành, cự cãi.

Cảnh sát xác định, Đại đấm vào mặt anh Hoàng, cùng An dùng gậy gỗ rượt đuổi, vụt nam bảo vệ gây thương tích ngay trong động Hương Tích.

Đại và An bị công an trạm động Hương Tích khống chế ngay sau đó, bàn giao Công an huyện Mỹ Đức xử lý theo thẩm quyền.

Phạm Dự