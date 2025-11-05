Hai du khách bị ong bắp cày đốt tử vong trong công viên ở Lào

Nam du khách Mỹ và con trai bị bầy ong bắp cày tấn công khi đang chơi trượt cáp trong công viên tại Lào, dẫn đến tử vong do 100 vết đốt, hồi giữa tháng 10.

Daniel Owen, 47 tuổi, cùng con trai Cooper, 15 tuổi, người Mỹ, đã tử vong sau khi bị ong bắp cày tấn công khi đang chơi zipline tại công viên Green Jungle ở Lào.

Phanomsay Phakan, giám đốc phòng khám thú y Phakan Arocavet, nơi hai nạn nhân được đưa đến cấp cứu, xác nhận vụ việc xảy ra vào thứ Tư, ngày 15/10. "Vụ việc diễn ra rất nhanh và gấp gáp", ông Phakan nói nhưng không cung cấp thêm các thông tin cụ thể.

Daniel Owen đang làm việc tại Việt Nam khi gặp nạn. Ảnh: Facebook/QSI

Theo tờ The Times của Anh, hai cha con du khách Mỹ đã bị hàng trăm con ong bắp cày khổng lồ tấn công khi đang đu dây cùng hướng dẫn viên từ trên cây xuống.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận hai công dân Mỹ đã tử vong tại tỉnh Luang Prabang, bắc Lào. "Vì tôn trọng quyền riêng tư của gia đình trong thời điểm khó khăn này, chúng tôi không có thêm bình luận nào," thông cáo nêu.

Trước khi gặp nạn, ông Owen sinh sống tại Việt Nam, là giám đốc Trường Quốc tế QSI Hải Phòng, thuộc hệ thống Quality Schools International (QSI). Trang Facebook của QSI cũng bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Dan.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi đột ngột của ông Dan Owen. Dan đã cống hiến 18 năm cho QSI, làm việc tại năm cơ sở khác nhau, là một người có khả năng lãnh đạo và tinh thần tận tâm với giáo dục", trang Facebook của trường viết.

Ong bắp cày có thể dài tới 5 cm. Ảnh: Kitchener city news

Loài ong tấn công hai cha con du khách được xác định là ong bắp cày châu Á (Vespa mandarinia). Chúng được mệnh danh là "ong sát thủ" vì kích thước khổng lồ và nọc độc cực mạnh. Loài ong này có thể dài tới 5 cm, sải cánh khoảng 7,5 cm, đầu màu cam nhạt, thân xen kẽ các khoang đen và vàng cam.

Sự nguy hiểm của chúng nằm ở ngòi chích dài 2,5 cm, chứa lượng độc tố có thể gây tổn thương mô nghiêm trọng. Nếu bị tấn công nhiều lần, nạn nhân có thể tử vong.

Theo Sở Nông nghiệp bang Washington, Mỹ, loài ong này có thể tấn công tập thể vào tổ ong mật, phá hủy toàn bộ tổ chỉ trong vài giờ. Cơ quan này đưa ra cảnh báo sau khi phát hiện loài ong bắp cày ở hạt Whatcom vào năm 2020.

Loài côn trùng này gây ra hàng chục ca tử vong mỗi năm ở châu Á, đặc biệt phổ biến tại các quốc gia như Nhật Bản.

Green Jungle Park là một khu du lịch sinh thái nổi tiếng ở Lào, nằm ven sông Mekong, cách cố đô Luang Prabang khoảng 19 km về phía Tây. Khu vực này được bao quanh bởi rừng rậm nhiệt đới, thu hút du khách quốc tế và địa phương nhờ cảnh quan nguyên sơ cùng các trải nghiệm vận động giữa thiên nhiên.

Nơi đây nổi bật với các hoạt động cắm trại cao cấp và trò chơi phiêu lưu, bao gồm cả trượt zipline. Điểm nhấn chính của công viên là thác Hoi Khua cao khoảng 100 m, nơi du khách có thể tắm suối, cắm trại hoặc thư giãn trong các chòi nghỉ ven thác.

Trượt zipline là hoạt động được nhiều du khách yêu thích tại Luang Prabang, Lào. Ảnh: Discovery Laos

Anh Minh (Theo USA Today)