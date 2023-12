Hai dự án giải quyết 'rốn ngập' ở Đồng Nai

Công nhân lu lèn đường sau khi đã đặt cống trên đường Đồng Khởi qua phường Tân Phong, TP Biên Hòa.

Ủy ban An toàn giao thông Đồng Nai cũng có văn bản yêu cầu đơn vị quản lý siết chặt việc đảm bảo an toàn cho người dân khi thi công, đặc biệt là an toàn giao thông trên đường Đồng Khởi.