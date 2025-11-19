Hai dòng biệt thự dưới tán rừng tại đô thị phía Tây TP HCM

Phân khu Forest Retreat có 103 villa đại lộ thiết kế ba tầng vừa ở vừa kinh doanh và 501 villa rừng hai tầng nổi - một hầm, đều nằm giữa không gian xanh của đô thị Eco Retreat 220 ha.

Sau hơn hai thập niên phát triển đô thị xanh, bền vững nhà sáng lập Ecopark giới thiệu dòng sản phẩm biệt thự rừng Forest Retreat, đặt tại lõi rừng - nơi có mật độ phủ xanh dày nhất của khu đô thị Eco Retreat (rộng 220 ha, nằm tại cửa ngõ phía Tây TP HCM)

Biệt thự mẫu tại phân khu Forest Retreat. Ảnh: Ecopark

Phân khu Retreat Forest có tổng diện tích 56 ha, trong đó 13,5 ha dành cho mặt nước, 13,5 ha cho hệ vườn sinh thái chung, gần 21 ha cho hạ tầng và vườn riêng. Toàn bộ hệ sinh thái được trồng theo phương pháp túi rừng Miyawaki, bảo tồn đa dạng sinh học với hơn 300 loài cây và 24 khu vườn chủ đề, giúp cân bằng khí hậu, tạo môi trường sống trong lành và ổn định nền nhiệt thấp hơn trung bình 3-5 độ C.

Chỉ 8,1 ha phân khu dành cho xây dựng với tổng cộng 604 căn biệt thự. Hai dòng sản phẩm chính của phân khu là Villa đại lộ và Villa rừng.

Villa đại lộ gồm 103 căn nằm trên hai trục chính đại lộ Mùa Thu và đại lộ Vịnh Đảo, đều rộng 30 m. Mỗi căn có diện tích sử dụng 350-450 m2, tích hợp không gian kinh doanh ở tầng trệt và khu ở tại tầng 2-3. Mô hình này hướng đến nhóm cư dân muốn kết hợp sinh sống và khai thác thương mại, phù hợp với xu hướng đô thị tích hợp.

Phối cảnh Villa đại lộ tại Forest Retreat. Ảnh: Ecopark

Villa rừng gồm 501 căn biệt thự bao quanh lõi rừng, mật độ xây dựng thấp nhất trong toàn khu. Mỗi căn chỉ cao hai tầng nổi, thấp hơn tán cây, được che mát bởi bóng râm của thực vật và được bao bọc bởi túi rừng đa sinh học. 18 mẫu thiết kế của biệt thự rừng theo nguyên tắc: bất kỳ không gian của tầng nào, gia chủ cũng nhìn ra bức tranh thiên nhiên nhờ vào hệ kính lớn từ trần đến sàn, ban công rộng. Các chi tiết thềm nhà, hàng hiên được thiết kế mái che và tính toán đón gió, giúp thiên nhiên trở thành một phần của không gian sống.

Mỗi căn villa rừng còn có tầng hầm trải nghiệm riêng, được thiết kế thông gió và lấy sáng tự nhiên nhờ các cửa sổ trời rộng khoảng 10 m2.

Ông Nguyễn Thành Quang - Phó giám đốc Kinh doanh Ecopark cho biết gia chủ có thể tùy biến không gian này thành phòng nghệ thuật, âm nhạc, hầm rượu. Không gian cũng có thể linh hoạt thành không gian spa gồm bể ngâm khoáng, massage, sauna để thư giãn và chăm sóc sức khỏe.

"Đây cũng là phong cách sử dụng dịch vụ đang được ưa chuộng: những không gian bạn thích, những món đồ bạn muốn, hãy mang chúng về trong tầng trải nghiệm riêng tư của chính mình", ông Quang nói.

Biệt thự rừng với tầm nhìn ra hồ Thiên Nga. Ảnh: Ecopark

Retreat Forest có 24 khu vườn với những tiện ích nổi bật như bể bơi, sân thể thao, chòi trà, vườn BBQ, các sân tập và sân chơi đa năng... Không gian chú trọng kết nối cộng đồng cư dân cùng trị liệu, phục hồi, tái tạo dưới tán rừng để hưởng lợi ích từ y học rừng.

Theo ông Nguyễn Thành Quang, biệt thự rừng hướng tới những cư dân tìm lối sống cân bằng. "Ngôi nhà dưới tán rừng giúp cư dân tìm lại sự tĩnh tại, kết nối với thiên nhiên nhưng vẫn duy trì tiện nghi của đô thị hiện đại", ông Quang nói.

Theo công bố của nhà sáng lập Ecopark, chỉ sau 6 tháng khởi công, các túi rừng Miyawaki đầu tiên tại khu Vườn Gia đình đã được hình thành. Ba biệt thự mẫu gồm song lập, đơn lập và dinh thự rẻ quạt tại đây đã mở cửa đón khách tham quan. Mỗi không gian được thiết kế có một câu chuyện riêng. Có căn mang hơi hướng nghệ nhân truyền thống, có căn là không gian gặp gỡ của doanh nhân thế hệ tiếp nối, căn còn lại gợi cảm hứng sáng tạo của nhà thiết kế trẻ. Tất cả đều ưa thích không gian tầng hầm trải nghiệm, lấy đó làm nơi khơi nguồn cảm hứng làm việc, sáng tạo.

Cũng theo nhà sáng lập, Retreat Forest được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn mới của xu hướng sống dưới tán rừng cùng các tiện nghi hiện đại, giúp cư dân vừa hít thở không khí trong lành vừa tận hưởng mà không cần đi xa hay di chuyển đến các khu resort, nghỉ dưỡng.

Hoài Phương