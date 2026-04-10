Hai đội phản lưới 6 lần để dàn xếp tỷ số ở giải nhi đồng Trung Quốc

Trung QuốcTrận đấu U10 tại Bắc Kinh gây phẫn nộ khi hai đội cố tình không thắng để né nhánh khó, dẫn tới hàng loạt bàn phản lưới, khiến cơ quan quản lý vào cuộc điều tra và xử lý kỷ luật.

Trận đấu thuộc khuôn khổ China Youth Football League hôm 4/4 giữa hai đội Dongcheng Sports School 16 Orange và Kickers Lan kết thúc với tỷ số hòa 3-3. Nhưng cả hai bên bị cho là cố tình tránh chiến thắng để rơi vào nhánh đấu dễ hơn ở vòng loại trực tiếp.

Video ghi lại diễn biến trận đấu tại sân Xiaojiahe Lvdong Tiandi nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, kéo theo làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ.

Ngày 10/4, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) cho biết đã mở cuộc điều tra. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Bắc Kinh (BFA) loại hai đội khỏi giải và cấm một số cá nhân tham gia các hoạt động bóng đá tại địa phương.

"Việc xảy ra sự cố như vậy trong một giải trẻ là đặc biệt nghiêm trọng và gây ảnh hưởng tiêu cực lớn", CFA nêu, đồng thời cho biết sẽ phối hợp các bên liên quan để điều tra toàn diện công tác quản lý và kỷ luật. Cơ quan này cũng khẳng định phản đối mọi hành vi dàn xếp tỷ số, nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm theo kết quả điều tra.

Dư luận trên mạng xã hội bày tỏ phẫn nộ, chỉ trích các HLV và lãnh đội. "Thật vô lý khi dạy trẻ em gian lận trong thi đấu", một người dùng viết.

Theo báo cáo trận đấu, Dongcheng phản lưới lần đầu tiên, được cho là tình huống ngoài ý muốn. Sau khi dẫn 1-0 trong hiệp một, Kickers Lan phản lưới ba lần ở hiệp hai.

Một đoạn video cho thấy thủ môn gần như đứng yên khi đồng đội đưa bóng về lưới. Khi HLV Dongcheng phản ứng, trọng tài cho rằng không thể dừng trận vì bóng vẫn trong cuộc, đồng thời đề nghị tiếp tục thi đấu rồi khiếu nại sau.

Sau đó, Dongcheng cũng lần lượt phản lưới hai lần, khiến trận đấu khép lại với tỷ số 3-3. Kết quả này giúp cả hai đội cùng có hai trận thắng và một trận hòa. Kickers Lan đứng đầu bảng nhờ hiệu số, còn Dongcheng xếp thứ hai.

Theo thể thức giải, đội nhất bảng vào nhánh trên - được đánh giá khó hơn, trong khi đội nhì xuống nhánh dưới với mức cạnh tranh thấp hơn.

BFA nhận định hai đội đã "vi phạm nghiêm trọng tinh thần thi đấu trung thực". Ban đầu, cơ quan này loại hai đội và khiển trách công khai, đồng thời cấm bốn cá nhân trong một năm.

Không phải lần đầu bóng đá trẻ Trung Quốc dính bê bối. Tại Đại hội Thể thao tỉnh Quảng Đông 2022, trận chung kết U15 giữa Qingyuan và Guangzhou cũng bị xác định có dàn xếp tỷ số sau khi đội đang dẫn 3-1 bất ngờ thua ngược 3-5 với nhiều dấu hiệu thi đấu thiếu nỗ lực.

Vụ việc khi đó dẫn tới việc 16 quan chức bị kỷ luật và lãnh đạo cơ quan thể thao địa phương bị cách chức.

Hồng Duy (theo SCMP)