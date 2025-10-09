Hai đôi nhân tình trộm 5 lượng vàng

An GiangTrần Quốc Anh cùng ba đồng phạm biết gia đình người bán thịt có nhiều tài sản nên bàn cách đột nhập, trộm 5 lượng vàng mang về cho bạn gái tiêu thụ.

Ngày 9/10, Quốc Anh, Bùi Đăng Khoa, Trần Trung Thực, Lê Thanh Huy (17-35 tuổi) bị Công an tỉnh An Giang bắt về tội Trộm cắp tài sản.

Giúp bạn trai tiêu thụ vàng, Nguyễn Thị Thùy Dương, Nguyễn Sang Ngọc Ánh (22-23 tuổi) bị khởi tố tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trần Quốc Anh, Lê Thanh Huy, Trần Trung Thực (từ trái sang) tại cơ quan điều tra. Ảnh: An Phú

Theo điều tra, Quốc Anh rủ 3 người bạn lên kế hoạch đột nhập nhà bà Bé Sáu ở phường Mỹ Thới vào buổi sáng, do gia đình thường vắng nhà, đến chợ bán thịt. Trong đó, Quốc Anh cùng một người có nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài nhà bà Sáu và chợ, để hai đồng phạm vào trong lục soát, tìm tài sản.

Nhóm trộm đã lấy được nhiều nhẫn, dây chuyền, vòng đeo tay, bông tai bằng vàng 24K, 18K, vàng trắng cùng 3 triệu đồng tiền mặt. Ước tính số vàng khoảng 5 lượng, trị giá hơn 500 triệu đồng.

Nguyễn Thị Thùy Dương (phải), Nguyễn Sang Ngọc Ánh tại cơ quan điều tra. Ảnh: An Phú

Quốc Anh và Thục đưa số vàng trộm được cho bạn gái là Thùy Dương và Ngọc Ánh bán lấy tiền, chia nhau tiêu xài. Cả nhóm đến phường Long Xuyên lẩn trốn đến khi bị bắt.

Ngọc Tài - An Phú