Hai đội Đài Loan giành vé dự giải LMHT quốc tế tại Đà Nẵng

CTBC Flying Oyster và PSG Talon là hai đội đầu tiên góp mặt ở vòng chung kết LCP 2025, diễn ra tại Cung thể thao Tiên Sơn ngày 20-21/9.

Để giành tấm vé đến vòng chung kết ở Đà Nẵng, CTBC Flying Oyster (CFO) đã toàn thắng 20 trận và thắng ngược Team Secret Whales (Việt Nam) 2-1 ở trận quyết định. Còn PSG Talon, tổ chức eSports lâu đời của Đài Loan, bị rớt xuống bảng Đột Phá và phải lần lượt vượt qua nhiều đối thủ để giành quyền đánh trận tranh vé với GAM Esports. Tuy nhiên, dù bị đánh giá thấp hơn, đại diện Đài Loan đã thi đấu xuất sắc để thắng 2-0.

Đội hình PSG Talon sau khi đánh bại GAM để giành vé dự vòng chung kết. Ảnh: LCP

Sự góp mặt của CFO và PSG Talon đồng nghĩa người hâm mộ sẽ có cơ hội gặp gỡ những ngôi sao của làng Liên minh huyền thoại (LMHT) châu Á vào cuối tuần tới ở Đà Nẵng.

Đội hình PSG hiện tại sở hữu đường giữa Maple (Huang Yi-Tang), người đã thi đấu 12 năm và từng khoác áo những đội tuyển hàng đầu như Flash Wolves (Đài Loan), Suning (Trung Quốc), LNG (Trung Quốc) hay Team SoloMid (Bắc Mỹ). Maple nổi bật với kỹ năng tốt, thường chơi những tướng tay ngắn sát thủ như Fizz hay Akali. Năm 2024, Mbaple tuyên bố giải nghệ sau vài tháng, anh quyết định trở lại theo lời mời từ PSG Talon.

Sát cánh cùng Maple có những đồng đội lâu năm như Karsa, Betty, Woody hay Azhi. Trong đó, Karsa cùng thế hệ với Maple và từng xuất ngoại, thi đấu cho các đội hàng đầu Trung Quốc như RNG, Top Esports hay Weibo. Điều này làm nên một tập thể PSG đầy kinh nghiệm và rất hiểu nhau. Họ có thể gặp trục trặc ở những trận vòng loại, nhưng khi bước vào những trận đấu quyết định, PSG luôn cho thấy sự lọc lõi và rất khó bị đánh bại.

Trong khi đó, CFO được xem là đội tuyển LMHT mạnh nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương hiện nay. Từ khi LCP ra đời, gộp ba giải VCS (Việt Nam), PCS (Đài Loan) và LJL( Nhật Bản), họ đã càn quét mọi đối thủ với một chuỗi 20 trận thắng. "Phi Đội Hàu Bay" vô địch cả hai giải LCP 2025 Season Kickoff và LCP 2025 Mid-Season.

Không chỉ trong khu vực, khi tham dự 2025 First Stand đầu năm nay, CFO gây ấn tượng mạnh khi đánh bại cả những đối thủ sừng sỏ như Top Esports (Trung Quốc), Karmine Corp (châu Âu) và Team Liquid (Bắc Mỹ).

CFO là tập thể gồm những tuyển thủ Liên minh huyền thoại hay nhất Đài Loan hiện tại. Ảnh: LCP

Sức mạnh của CFO được vận hành bởi hai đầu tàu chính: người đi rừng kỳ cựu JunJia và thần đồng đường giữa HongQ. JunJia, với kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn, được xem là bộ não chiến thuật của cả đội. Trong khi đó, HongQ, dù chỉ mới 17 tuổi, đã trở thành hiện tượng với kỹ năng cá nhân đỉnh cao và bể tướng rộng. Anh thường là nhân tố tạo đột biến trong những thời khắc quan trọng.

Lối chơi của CFO được xây dựng trên nền tảng kỷ luật thép, khả năng phối hợp đồng đội gần như hoàn hảo và chiến thuật kiểm soát trận đấu chặt chẽ. Họ thi đấu ổn định, hiếm khi mắc sai lầm và biết cách trừng phạt đối thủ một cách lạnh lùng.

Ngày 13/9, cuộc chiến nội bộ giữa PSG Talon và CFO sẽ xác định đội đầu tiên vào trận tranh vô địch LCP 2025. Đội còn lại sẽ phải đánh với một đội Việt Nam từ nhánh thua, gồm GAM, TSW và MVKE.

League of Legends Championship Pacific (LCP 2025) là giải đấu Liên minh huyền thoại lớn nhất được tổ chức tại Đà Nẵng, quy tụ các đội hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mùa giải đầu tiên do Riot Games và Carry International ra mắt năm 2025, thay thế các giải VCS (Việt Nam), PCS (Đài Bắc) và LJL (Nhật Bản), quy tụ tám đội hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, gồm Việt Nam, Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản và Australia.

Chung kết Finals Weekend sẽ diễn ra tại Cung thể thao Tiên Sơn trong hai ngày 20-21/9. Vé chung kết LCP 2025 đang mở bán ở cả hình thức mua lẻ và combo hai ngày với nhiều ưu đãi đi kèm. Ngoài thi đấu, LCP 2025 còn tổ chức cuộc thi cosplay, giao lưu tuyển thủ...

Xem thông tin và mua vé LCP 2025 tại đây

Trọng Trung