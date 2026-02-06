Hai doanh nghiệp lên sàn HoSE cùng một ngày

Công ty Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) và Công ty Hạ tầng Gelex (GEL) lần lượt đưa 285 triệu và 890 triệu cổ phiếu lên sàn TP HCM trong sáng 6/2.

Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua có hai doanh nghiệp niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM cùng một ngày. Cả hai có điểm chung là đơn vị thành viên của các tập đoàn đã niêm yết, đồng thời mới hoàn thành đợt chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) cách đây một tháng.

Chia sẻ tại lễ đánh cồng sáng nay, lãnh đạo Công ty Nông nghiệp Hòa Phát và Hạ tầng Gelex đều nói việc niêm yết giúp họ tăng tính minh bạch, cải thiện khả năng tiếp cận vốn thứ cấp và vận hành theo chuẩn mực cao hơn của thị trường vốn. Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát - nói "rất tự hào khi quay lại HoSE sau 19 năm", để đưa thêm một công ty con lên sàn.

HPA niêm yết 285 triệu cổ phiếu với tham chiếu 41.900 đồng, tương ứng vốn hóa thị trường gần 12.000 tỷ đồng. Cổ phiếu ngược dòng thị trường sáng nay, có lúc tăng hơn 7% lên 45.000 đồng.

GEL cũng có trạng thái hứng khởi khi tăng hết biên độ 20%, từ giá niêm yết 28.800 đồng lên 34.550 đồng. Sau một giờ đầu tiên trên sàn, cổ phiếu ghi nhận hơn 1 triệu đơn vị chờ khớp giá trần. Diễn biến này đưa Công ty Hạ tầng Gelex nằm trong nhóm doanh nghiệp hạ tầng dẫn đầu về giá trị vốn hóa với trên 30.000 tỷ đồng, tương ứng khoảng 1,2 tỷ USD.

Lãnh đạo HPA và GEL đánh cồng tại lễ trao quyết định niêm yết sáng 6/2. Ảnh: Doanh nghiệp cung cấp

Công ty Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) có vốn điều lệ 2.850 tỷ đồng, do Tập đoàn Hòa Phát sở hữu 84,5% vốn cổ phần. Doanh nghiệp này đóng góp doanh thu và lợi nhuận lớn thứ hai cho Hòa Phát, chỉ sau lĩnh vực thép. Chăn nuôi heo là mảng kinh doanh lớn nhất của họ, mang về khoảng 44% tổng doanh thu. Ngoài ra, công ty còn có nguồn thu lớn từ nuôi bò, gia cầm và thức ăn chăn nuôi.

Năm ngoái, HPA ghi nhận doanh thu 8.326 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.600 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 55% so với kế hoạch. Công ty dự tính đến năm 2030 doanh thu được nâng lên 12.000 tỷ đồng và lợi nhuận khoảng 1.750 tỷ đồng.

Tại buổi gặp nhà đầu tư trước thềm niêm yết, lãnh đạo HPA cho biết sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt hàng năm. Dự tính đợt đầu tiên được trả trong năm nay với tỷ lệ 38,5%, tức mỗi cổ phiếu nhận 3.850 đồng. So với giá chào bán lần đầu 41.900 đồng, mức này tương ứng lợi suất 9,2%, thuộc nhóm cao trên sàn chứng khoán TP HCM.

Về phía Hạ tầng Gelex, doanh nghiệp này là một trong hai công ty con của Tập đoàn Gelex, bên cạnh Gelex Electric (mã chứng khoán: GEE). Họ giữ vai trò quản lý vốn trong các lĩnh vực bất động sản, vật liệu xây dựng và hạ tầng tiện ích như năng lượng, nước sạch. Cuối năm 2025, Hạ tầng Gelex mới đấu giá thành công 100 triệu cổ phiếu, huy động gần 2.900 tỷ đồng từ thị trường.

Doanh nghiệp này năm ngoái thu hơn 14.500 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.387 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và 26% so với cùng kỳ. Tổng tài sản đến cuối năm trên 46.800 tỷ đồng, tăng vọt so với mức 35.500 tỷ đồng hồi đầu năm.

Phương Đông