Hai doanh nghiệp của ông Phạm Nhật Vượng sáp nhập

GSM hoàn tất việc sáp nhập GF, trở thành doanh nghiệp cung cấp giải pháp giao thông vận tải đa dạng nhất Việt Nam, hôm 28/2.

Tổng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Di chuyển xanh và Thông minh (GSM) sau khi nhận sáp nhập GF là 43.400 tỷ đồng, trong đó ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 49,04% cổ phần. Ông Nguyễn Văn Thanh giữ vai trò Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc GSM toàn cầu, trực tiếp điều hành các hoạt động chiến lược của công ty.

Ngoài ra, ông Phạm Nhật Minh Hoàng, nguyên Tổng giám đốc GF, nhận chức vụ mới Phó tổng giám đốc thường trực VinSmart Future, công ty công nghệ trụ cột trong hệ sinh thái Vingroup.

Dàn xe điện VinFast thuộc dịch vụ cho thuê xe điện cao cấp của GF. Ảnh: GF

Trước đó, GSM đã tích hợp các dịch vụ của VinBus và VinDT, giúp Xanh SM trở thành nhà cung cấp giải pháp giao thông vận tải hàng đầu tại Việt Nam, với các dịch vụ: taxi, xe ôm công nghệ, vận tải bus, giao hàng, kinh doanh cho thuê, mua bán xe và đào tạo lái xe.

Hai mảng kinh doanh chủ lực của GF trước đây (cho thuê và mua bán xe VinFast đã qua sử dụng) sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái di chuyển thuần điện cho GSM. Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc GSM toàn cầu cho biết, sáp nhập GF là bước đi chiến lược trong lộ trình phát triển thành nền tảng giao thông xanh, đa dạng dịch vụ của Xanh SM.

"Với sự cộng hưởng sức mạnh của cả hệ sinh thái này, Xanh SM đang thúc đẩy chiến lược giao thông xanh tại Việt Nam và các quốc gia trong khu vực, hướng đến phát triển bền vững và mở rộng quy mô ra toàn cầu", ông Thanh nói.

GSM vận hành nền tảng Xanh SM, thành lập từ năm 2023, hiện nắm giữ hơn 50% thị phần gọi xe công nghệ tại Việt Nam, theo công ty nghiên cứu thị trường Mordor Intelligence. Ngoài Việt Nam, doanh nghiệp này đang hoạt động tại Indonesia, Philippines và Lào, dự kiến sẽ mở rộng tới các thị trường khác trong năm nay.

Green Future (GF) thành lập năm 2024, từng là công ty nắm giữ thị phần số một Việt Nam ở mảng cho thuê và kinh doanh ôtô điện đã qua sử dụng, theo công bố của doanh nghiệp. GF được thành lập nhằm giúp các dòng xe điện VinFast dễ dàng hơn khi tiếp cận người dùng, thông qua các hoạt động cho thuê hoặc mua bán xe cũ.

Trước khi sáp nhập GF, GSM đã tích hợp các dịch vụ đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe của VinDT, dịch vụ di chuyển bus điện hoặc xe điện học đường (school bus) của VinBus vào hệ sinh thái Xanh SM. Hiện Xanh SM là thương hiệu cung cấp giải pháp vận tải và giao thông xanh quy mô và đa dạng bậc nhất Việt Nam và khu vực.

Quang Anh