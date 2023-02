Hai điểm ngắm hoa mận đẹp nhất Mộc Châu

Đường đi tới các vườn mận có nhiều đoạn trơn trượt do sương mù và độ ẩm cao. Du khách nên lựa chọn thời gian tham quan vào khoảng từ 9h đến 16h không nên đi quá sớm do sương sớm chưa tan và đi quá muộn sẽ không còn nắng để chụp được những bức hình đẹp. Du khách nên mang theo áo ấm, giày tất, khăn giữ ấm cơ thể vì nhiệt độ ban ngày ở Mộc Châu dao động trong khoảng 12-17 độ C.