Hai điểm bất thường trong thảm kịch cháy chung cư Hong Kong

Giới chức Hong Kong ghi nhận hai loại vật liệu "cháy nhanh bất thường" trong vụ hỏa hoạn ở cụm chung cư Wang Fuk Court và bắt lãnh đạo công ty xây dựng để điều tra.

Trong cuộc họp báo khuya 26/11, Giám đốc Sở An ninh Hong Kong Chris Tang thông báo lực lượng cứu hỏa ghi nhận hai điều bất thường trong lúc dập lửa tại cụm chung cư Wang Fuk Court bốc cháy từ chiều hôm đó.

"Lớp lưới bảo vệ bên ngoài giàn giáo, bạt chống thấm và tấm phủ nhựa bốc cháy dữ dội hơn nhiều so với vật liệu đạt chuẩn", ông Tang cho biết. "Ngoài ra, tại tòa nhà không bị cháy, lực lượng cứu hỏa cũng phát hiện nhiều tấm xốp polystyrene được gắn vào cửa sổ, trong khi đây là vật liệu rất dễ bắt cháy khi bị nung nóng".

Giám đốc Sở Cứu hỏa Andy Yeung bổ sung rằng các tấm polystyrene này đã bịt kín một số cửa thông gió của tòa nhà và chúng là vật liệu rất dễ cháy, khiến mức độ nguy hiểm gia tăng bất thường. Polystyrene khiến lửa lan nhanh hơn trong tòa nhà, vươn từ tầng này tới tầng khác thông qua hành lang.

Hệ thống giàn giáo bằng tre và bạt che màu xanh bốc cháy khi hỏa hoạn bùng lên ở cụm chung cư Wang Fuk Court chiều 26/11. Ảnh: Reuters

Các phát hiện về những điểm bất thường này đã được cơ quan cứu hỏa thông báo với cảnh sát để phục vụ điều tra. Đến sáng 27/11, cảnh sát Hong Kong thông báo đã bắt 3 nghi phạm, độ tuổi 52-68, với cáo buộc ngộ sát trong thảm kịch cháy chung cư Wang Fuk Court.

Người phát ngôn cảnh sát tiết lộ các nghi phạm gồm hai giám đốc công ty xây dựng và một nhà tư vấn cho dự án cải tạo chung cư bị cháy. Đặc khu trưởng John Lee khẳng định chính quyền sẽ cung cấp đầy đủ nguồn lực để làm rõ nguyên nhân thảm kịch.

Theo thông báo do Ban Quản lý Wang Fuk Court công bố từ tháng 10/2024, dự án cải tạo chung cư do nhà thầu Xây dựng và Thiết kế Prestige thực hiện. Đơn vị thi công lắp đặt các biện pháp bảo vệ, gồm che kính, máng chuyển phế thải và các tấm gỗ trong quá trình sửa chữa tường ngoài.

Lửa bao trùm nhiều tòa chung cư ở Hong Kong, 4 người chết Lửa và khói bao trùm các tòa chung cư ở khu Wang Fuk Court, Hong Kong hôm 26/11. Video: AFP

Thông báo cũng mô tả nhà thầu sử dụng "ván xốp" để che toàn bộ cửa sổ nhằm ngăn cát đá bắn vào kính khi thi công. Vải bạt và gỗ cũng được bổ sung vào giàn giáo để chuẩn bị cho giai đoạn đục tường. Các tấm gỗ mỏng hoặc vật liệu rỗng sẽ được tháo dỡ ngay sau khi hoàn tất công việc.

Tổ điều tra chung giữa cảnh sát và cứu hỏa sẽ xem xét liệu các vật liệu trên có đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và biện pháp thi công có vi phạm quy định hay không. Ông Yeung cho biết Sở Cứu hỏa sẽ phối hợp thí nghiệm và phân tích chuyên môn để đánh giá mức độ an toàn và khả năng bắt lửa của các vật liệu.

Cụm chung cư Wang Fuk Court ở quận Đại Bộ, Hong Kong được đưa vào sử dụng từ năm 1983, với tổng cộng 8 tòa nhà, mỗi tòa có 31-32 tầng. Khu chung cư này có khoảng 2.000 căn hộ, với khoảng 4.000 dân sinh sống.

Cụm chung cư Wang Fuk Court. Đồ họa: CNN

Đây là khu nhà thuộc Chương trình Sở hữu Nhà ở do chính quyền Hong Kong trợ cấp. Do một số tòa nhà đã xuống cấp, ban quản lý cụm chung cư hồi năm ngoái phê duyệt đề xuất cải tạo trị giá hơn 42 triệu USD cho các tòa nhà.

Sau đó, các giàn giáo bằng tre khổng lồ được dựng lên bên ngoài các tòa để phục vụ dự án cải tạo, dù nhiều cư dân sinh bày tỏ không hài lòng và thường xuyên phàn nàn về tình trạng công nhân hút thuốc trong quá trình thi công.

Các tòa tháp trong khu chung cư Wang Fuk Court cháy ngùn ngụt trong đêm 26/11. Ảnh: AFP

Lửa bắt đầu xuất hiện tại một giàn giáo bên ngoài tòa Wang Cheong House trong cụm chung cư vào 14h51 chiều 26/11. Đám cháy sau đó lan nhanh theo hệ thống giàn giáo bằng tre, bao trùm 7 tòa nhà và cháy suốt 17 tiếng. Giới chức Hong Kong đã điều hàng trăm xe cứu hỏa tham gia chữa cháy nhưng đến nay chưa thể khống chế hoàn toàn ngọn lửa.

Ít nhất 44 người đã thiệt mạng, 45 người trong tình trạng nguy kịch và 279 trường hợp còn mất tích. Đây được coi là vụ hỏa hoạn chết chóc nhất ở Hong Kong kể từ sau Thế chiến II.

Thanh Danh (Theo Standard HK, Guardian, Times)