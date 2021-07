Hai đạo chích chuyên trộm vào ngày rằm, mùng một

Hà TĩnhTrần Xuân Thủy và Lê Văn Hữu lợi dụng lúc người dân không đóng cửa khi thắp hương ngày rằm và mùng một, đột nhập gây ra 42 vụ trộm.

Quyết định khởi tố bị can, bắt giam đối đối với Thủy, 34 tuổi và Hữu, 23 tuổi, cùng trú xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh về tội Trộm cắp tài sản, theo điều 173 Bộ luật Hình sự do Công an Hà Tĩnh ban hành, công bố tối 14/7.

Nghi can Thủy (góc trái) và Hữu cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo tài liệu điều tra từ tháng 4/2020 đến nay, vào ngày rằm, mùng một hàng tháng, Thủy và Hữu mang theo hung khí, chở nhau bằng xe máy "đi tuần" trên các tuyến đường quốc lộ, liên tỉnh, liên xã... ở tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Thấy nhà dân thắp hương không đóng cửa phòng thờ, Hữu đứng ngoài cảnh giới, Thủy đeo găng tay, cầm hung khí bịt mặt đột nhập vào bên trong trộm tiền, máy tính, điện thoại, xe máy... Nếu bị gia chủ phát hiện sẽ chống trả tẩu thoát.

Rạng sáng 12/5, (mùng một tháng 4 âm lịch), trong lúc thực hiện phi vụ đột nhập nhà một người dân trên địa bàn huyện Kỳ Anh trộm 75 triệu đồng và điện thoại iPhone Xs Max, Thủy và Hữu bị cảnh sát lần ra hành tung, bắt giữ.

Nhà chức trách cáo buộc, trong hơn một năm, Thủy và Hữu thực hiện 42 vụ trộm tại huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Khê, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), huyện Quảng Trạch và Tuyên Hóa (Quảng Bình). Tài sản chiếm đoạt bất chính hơn 250 triệu đồng.

Cảnh sát thu lại 6 xe máy, 30 điện thoại, một máy tính, vam phá khóa xe máy, cưa sắt, một bộ côn nhị khúc, nhiều găng tay và khăn bị mặt các loại.

Hai đạo chích khai thường đem tài sản chiếm đoạt được đến các tiệm cầm đồ trên địa bàn huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh tiêu thụ, lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Đức Hùng