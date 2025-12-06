Hải đăng cao nhất Việt Nam được xếp hạng di tích

Hải đăng trên đảo Kê Gà (Bình Thuận cũ) cao 42,8 m, gần 130 năm tuổi, kiến trúc bát giác bằng đá hoa cương và tầm chiếu sáng 22 hải lý, vừa được công nhận di tích.

Chiều 6/12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng trao bằng xếp hạng di tích lịch sử - kiến trúc Hải đăng Kê Gà cho UBND xã Tân Thành.

Theo hồ sơ di tích, Kê Gà là một trong những đèn biển cổ kính và bề thế nhất Việt Nam. Công trình cao 42,8 m, xây bằng đá hoa cương, hình trụ bát giác theo phong cách Pháp cuối thế kỷ XIX, bên trong có 184 bậc thang xoắn. Đèn biển có tầm quét sáng 22 hải lý (hơn 40 km), giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm an toàn hàng hải vùng biển Bình Thuận.

Hải đăng Kê Gà ở xã Tân Thành, tháng 7/2024. Ảnh: Việt Quốc

Hải đăng được người Pháp xây dựng từ năm 1897, hoàn thành năm 1899 và vận hành liên tục từ năm 1900 đến nay. Công trình từng được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận là ngọn hải đăng cao nhất cả nước, gần như còn nguyên vẹn sau hơn một thế kỷ chịu tác động của sóng gió và khí hậu biển.

Ông Võ Thành Huy, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, cho biết hải đăng Kê Gà là biểu tượng lịch sử hàng hải của Bình Thuận, góp phần định hướng tàu thuyền suốt hơn 100 năm. Việc xếp hạng nhằm tăng cường bảo tồn đồng thời khai thác giá trị du lịch của đảo Kê Gà - nơi nổi tiếng với cảnh quan hoang sơ, các bãi đá tự nhiên và làng chài truyền thống.

Hải đăng Kê Gà được công nhận di tích Làng chài thơ mộng kề bên đảo Kê Gà có ngọn hải dăng gần 130 năm tuổi. Video: Việt Quốc

Bảo tàng Lâm Đồng được giao hỗ trợ chuyên môn, hướng dẫn xã Tân Thành và các đơn vị liên quan trong công tác quản lý và phát huy giá trị di tích.

Thời gian tới, UBND xã Tân Thành và Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ sẽ thành lập Ban quản lý di tích, đảm bảo bảo vệ công trình, duy trì vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và xây dựng điểm đến thân thiện cho du khách.

Việt Quốc