Hai đại học tặng tiền cho sinh viên dịp 2/9

Hơn 14.300 sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP HCM và Thái Bình Dương cùng được nhà trường tặng 100.000 đồng, dịp Quốc khánh 2/9.

Từ chiều 29/8, khoảng 12.150 sinh viên tất cả hệ, chương trình của Đại học Ngân hàng TP HCM đã nhận số tiền trên qua tài khoản. Tổng số tiền là hơn 1,2 tỷ đồng.

PGS.TS Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng, cho biết việc này nhằm hưởng ứng lời kêu gọi chia sẻ, lan tỏa niềm vui nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của đất nước.

"Số tiền 100.000 không đáng là bao nhưng góp thêm niềm vui cho các em trong dịp đại lễ của đất nước và trước thềm năm học mới", ông Trung nói.

Đây cũng là mức mà trường Đại học Thái Bình Dương tặng cho hơn 2.200 sinh viên. Theo ông Đào Văn Đông, Hiệu trưởng, tổng số tiền chi cho toàn thể học viên, sinh viên là 220 triệu đồng, được trích từ nguồn kinh phí của trường.

Khoản này sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của học viên, sinh viên từ nay đến hết ngày 5/9, đúng dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) và lễ khai giảng năm học 2025–2026.

Theo ông Đông, số tiền "không lớn" nhưng thể hiện sự chăm lo và khích lệ đời sống sinh viên, tạo không khí phấn khởi trước thềm năm học mới.

Lê Duy Anh, tân sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện, cảm thấy hạnh phúc và "ấm lòng" khi nhận được món quà chào đón "một cách rất đặc biệt".

"Số tiền này em sẽ sử dụng để mua sách học tập, một phần khác góp thêm các bạn trong lớp để tổ chức liên hoan, gặp gỡ trong dịp khai giảng", Anh nói.

Trường Đại học Thái Bình Dương trao 100.000 đồng cho sinh viên nhập học. Ảnh: Nguyễn Uyên

Bùi Toàn - Lệ Nguyễn