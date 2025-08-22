Hai cựu Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa bị khai trừ Đảng

Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền và Lê Đức Giang bị Ban Bí thư khai trừ Đảng do vi phạm trong thời gian đương chức.

Tại phiên họp ngày 22/8, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy ông Nguyễn Đức Quyền trong thời gian giữ chức Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc ký quyết định giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất trái pháp luật.

Ông Lê Đức Giang trong thời gian giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Lê Đức Giang. Ảnh: Bộ Công an

Ngoài ra, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định ông Lê Hồng Sơn trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc can thiệp trái pháp luật vào quyết định chủ trương đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ của ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Ông Ngô Công Tước trong thời gian giữ chức vụ Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc ký các văn bản liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng trái quy định pháp luật.

Ông Quyền, Giang, Sơn, Tước bị xác định suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Vì vậy, Ban Bí thư quyết định khai trừ Đảng các ông Nguyễn Đức Quyền, Lê Đức Giang, Lê Hồng Sơn, Ngô Công Tước và đề nghị cơ quan chức năng kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng.

Ông Quyền bị khởi tố hồi tháng 6 với cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ông Giang bị bắt hồi tháng 7 với cáo buộc Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tại cuộc họp hôm nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 (đến tháng 2/2025) đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Hậu quả, Bộ Y tế và một số tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; nhiều cán bộ, đảng viên tại Cục An toàn thực phẩm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài. Vì vậy, Bộ Chính trị quyết định khiển trách Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026.

Vũ Tuân