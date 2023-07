Hai cựu giảng viên ra tòa trong vụ lộ đề thi Sinh THPT quốc gia 2021

Hà NộiÔng Bùi Văn Sâm và bà Phạm Thị My bị cáo buộc dùng các câu hỏi mình biên soạn trong ngân hàng đề thi môn Sinh THPT quốc gia 2021 để ôn cho 8 học sinh.

Phiên tòa được TAND Hà Nội mở sáng 14/7 xét xử ông Bùi Văn Sâm, 74 tuổi và bà Phạm Thị My, 60 tuổi, cùng là cựu giáo viên Khoa Sinh học, Đại học Sư phạm Hà Nội, về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, khung hình phạt cao nhất 5 năm tù.

Trong lần mở phiên tòa đầu tiên ngày 29/6, HĐXX đã hoãn xét xử do trùng đợt thi THPT, một số giáo viên là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan phải tham gia coi thi.

Tại phiên tòa hôm nay chỉ 4 nhân chứng và người có nghĩa vụ liên quan có mặt. HĐXX thông báo có một số người vắng mặt song không công bố là ai.

Ông Bùi Văn Sâm tại tòa sáng 14/7. Ảnh: Danh Lam

Theo cáo trạng đang được VKS công bố, để chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra đề thi theo hai giai đoạn: xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi. Trong cả 5 đợt xây dựng ngân hàng câu hỏi, ông Sâm và bà My được phân công làm Tổ trưởng và Tổ phó, xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và tham gia Hội đồng ra đề thi môn Sinh học.

Ở giai đoạn 1, khi xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, VKS cáo buộc bà My 3 lần mang các tài liệu ra khỏi khu vực quy định, gồm các bảng thống kê số lượng câu hỏi mới được biên soạn. Bà chỉnh sửa, hoàn thiện trên máy tính ở nhà, rồi in đưa ông Sâm.

Nhận các tài liệu trên, ông Sâm chỉnh sửa trực tiếp trên bản in, trao đổi để bà My ghi chép lại, đưa về nhà chỉnh sửa, hoàn thiện. Họ sau đó đưa nội dung câu hỏi này vào ngân hàng câu hỏi trong các đợt xây dựng ngân hàng câu hỏi tiếp theo.

Biết được quy luật rút câu hỏi của phần mềm quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo, hai người thống nhất sắp xếp câu hỏi do mình biên soạn, biên tập vào các vị trí "ngắm sẵn" với mục đích để khi được chọn thì các câu hỏi này sẽ cùng một tổ hợp. Sau đó khi tham gia Hội đồng ra đề thi, họ sẽ chọn các tổ hợp câu hỏi này để làm đề thi chính thức, cáo trạng nêu.

Cùng quá trình đó, hai bị can dùng các câu hỏi đã được đưa vào ngân hàng câu hỏi thi để ôn thi cho 8 học sinh lớp 12 "có mối quan hệ họ hàng, quen biết" muốn xét tuyển Đại học khối B.

Ông Sâm và bà My được cơ quan điều tra xác định "không nhận tiền của phụ huynh, học sinh", phạm tội vì "nể nang, tình cảm cá nhân". Ông Sâm khai món quà duy nhất được nhận từ phụ huynh là một hộp sâm Hàn Quốc, đã giao nộp công an trong giai đoạn điều tra.

Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Ở giai đoạn 2, ra đề thi,ngày 8/6/2021, Hội đồng ra đề thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được thành lập. Bà My được làm Tổ trưởng Tổ ra đề thi môn Sinh học, khi nhận 16 tổ hợp câu hỏi, đã định hướng lựa chọn 4 mã đề do mình và ông Sâm biên soạn làm đề thi chính thức. Các thành viên trong Tổ đồng ý.

Sau thẩm định, phản biện, chỉnh sửa, 4 mã đề này có một số thay đổi song nội dung giữ nguyên, được Hội đồng ra đề thi phê duyệt làm 4 đề thi chính thức môn Sinh học dùng cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021.

Do Covid-19, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được tổ chức thành 2 đợt, tháng 7 và tháng 8.

Kết thúc kỳ thi đợt 1, báo chí phản ánh về nghi vấn lộ đề thi môn Sinh. Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Giáo dục và đào tạo kiểm tra, xác minh ban đầu, sau đó chuyển hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an điều tra.

Bà My và ông Sâm bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố ngày 10/6/2022

Thanh Lam