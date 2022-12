Hai cựu giám đốc Sở Y tế bị truy tố 'thông thầu' cùng doanh nghiệp

Ngày 8/12, bà Phi, ông Chu cùng Hoàng Thị Thuý Nga, Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group và 17 người bị VKSND Tối cao truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 2 điều 222 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng được ban hành sau hơn một tháng Cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố

Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến 2019, Cần Thơ làm chủ đầu tư bốn gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Tim. Giám đốc Sở Bùi Thị Lệ Phi và ông Chu (hồi đó là Phó giám đốc Sở) đã thông đồng với bà Nga cùng những người khác để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu.

Ngay khi biết Sở Y tế Cần Thơ có nhu cầu mua sắm trang thiết bị, Nga đã chủ đọng gặp Chủ tịch UBND tỉnh Võ Thành Thống (sau này là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư), "xin được tạo điều kiện". Được Chủ tịch tỉnh giới thiệu, Nga đến gặp bà Phi, ông Chu và cũng được "gật đầu đồng ý" cho tham gia và trúng thầu.

Sau khi thống nhất với Sở Y tế Cần Thơ về nội dung liên quan đấu thầu, Nga tổ chức họp lãnh đạo chủ chốt công ty để bàn về kế hoạch thông thầu. Nga yêu cầu nhân viên cung cấp giá sẽ trúng thầu, cùng các báo giá khống để Sở Y tế đề xuất chủ trương, lập hồ sơ mời thầu. NSJ còn kết hợp cùng Công ty BTCVALUE ban hành chứng thư thẩm định giá theo giá đã ấn định trước với chủ đầu tư.

Do biết trước sẽ trúng thầu, bà Nga đã chỉ đạo các công ty con đàm phán ký trước hợp đồng mua hàng để tạo thế độc quyền. Với các gói thầu rộng rãi, Chủ tịch NSJ dùng một số công ty thân quen là quân xanh để dự thầu.

Sai phạm bị xác định từ khâu đề xuất chủ trương đầu tư dự án, lập dự án, dự toán, bố trí vốn, thẩm định giá, lập hồ sơ mời thầu. Từ đó NSJ của bà Nga đã trúng cả bốn gói thầu trị giá gần 90 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 33 tỷ đồng, theo cáo buộc.

Cáo trạng xác định, bà Phi đứng đầu ngành y tế tỉnh Cần Thơ từ tháng 5/2011 đến tháng 12/2019, trực tiếp quản lý vốn nhà nước đề đầu thầu mua sắm trang thiết bị y tế. Bà còn đại diện chủ đầu tư ký trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, bố trí vốn cho 4 gói thầu.

Quá trình đấu thầu, bà đã trao đổi, thống nhất với bà Nga để NSJ trúng thầu với giá thiết bị do bà Nga đưa ra. Bà Phi sau đó còn lợi dụng chức vụ quyền hạn để chỉ đạo cấp dưới tạo mọi điều kiện để đảm bảo cho các công ty của bà Nga tham gia và trúng cả bốn gói thầu với giá thoả thuận trước.

Dù không hứa hẹn trước, nhưng ngày 3/12/2019, tại nhà riêng, bà Phi đã nhận 3 tỷ đồng từ bà Nga. Dù cả bà Phi và bà Nga đều không thừa nhận nhưng căn cứ sao kê tài khoản ngân hàng, lời khai nhân chứng, list điện thoại của các bị can, kết quả nhận dạng và thực nghiệm điều tra, đã đủ căn cứ bà Phi nhận 3 tỷ đồng của bà Nga. Hơn nữa, vào dịp Tết âm lịch, bà Phi còn nhận 200 triệu đồng của Nga với lý do "chi cho Sở Y tế Cần Thơ".

Cùng thời điểm đó, khi Thanh tra thành phố Cần Thơ thanh tra bốn gói thầu, ông Chu đã nhận 200 triệu đồng của Công ty NSJ để lo lót. Theo nhà chức trách, ông Chu không thừa nhận nhưng không chứng minh được việc sử dụng số tiền này.

VKS kết luận, hành vi nhận 3,2 tỷ đồng của bà Phi và nhận 200 triệu đồng của ông Chu "là yếu tố vụ lợi" trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu. Hai người này không bị điều tra về hành vi Nhận hối lộ.

Ngoài ra, VKS cáo buộc dịp Tết năm 2020, Nga đã chỉ đạo hai nhân viên đến biếu ông Trần Văn Dễ, Giám đốc Bệnh viện Nhi, 20.000 USD (hơn 470 triệu đồng) và 300 triệu đồng tiền tiêu tết cho bệnh viện. Tuy nhiên ông Dễ không nhận tiền từ nhân viên của NSJ. Nhà chức trách đã thực hiện đối chất nhưng kết quả điều tra không đủ dữ liệu chứng minh ông Dễ nhận hai khoản tiền trên.

Vụ án được VKSND Tối cao phân công VKSND TP HCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm.

20 người bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 2 điều 222 Bộ luật Hình sự, gồm:

Bùi Thị Lệ Phi, Cao Minh Chu: Cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Hoàng Thị Thuý Nga: Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group

Lê Huy Bình: Phó tổng giám đốc NSJ Group

Kim Trọng Đoàn: Tổng giám đốc NSJ Group

Hoàng Ngọc Hồng Phúc: Trưởng ban kiểm soát Chủ tịch HĐTV NSJ Group

Phùng Thị Dương và Đoàn Thị Nở: Trưởng phòng dự án NSJ Group

Nguyễn Viết Hồng: Giám đốc kinh doanh khu vực miền Tây NSJ Group

Nông Thị Bích Sửu: Cựu phó phòng dự án NSJ Group

Lê Thành Hưng: Nhân viên phòng kinh doanh NSJ Group

Nguyễn Bảo Trân: Nhân viên phòng dự án NSJ Group

Nguyễn Quốc Việt: Thẩm định viên Công ty BTC Value

Nguyễn Duy Hùng: Nhân viên Công ty BTC Value

Lương Tấn Thành và Hồ Phương Quỳnh: Chuyên viên Ban quản lý dự án Sở Y tế Cần Thơ

Vũ Quang Ngọc: Phó giám đốc Công ty Mediconsult

Tạ Trường Xuân: Nhân viên Công ty Mediconsultl

Đặng Xuân Minh: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty BTC Value

Hoàng Hà Anh: Cựu tổng giám đốc Công ty Bình An.