Hai cựu CSGT An Giang bị bắt

Ông Nguyễn Hoài Ân, Võ Chí Linh bị cáo buộc hồi còn làm CSGT Công an An Giang đã can thiệp vào phần mềm hệ thống quản lý để cấp biển số đẹp theo "đơn đặt hàng".

Ngày 15/7, ông Ân và Linh bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Ân là Đội phó Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Linh là cấp dưới của ông Ân, đã xuất ngũ cuối năm ngoái. Khám xét nhà ông Ân, cơ quan điều tra thu giữ 11 biển số môtô đẹp, một cặp biển số ôtô và các tài liệu khác. Động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra ông Nguyễn Bá Quận, cựu trưởng phòng CSGT tỉnh An Giang, đã bị bắt 3 tháng trước về cùng hành vi. Cơ quan điều tra cáo buộc, ông Quận, Ân và Linh đã lợi dụng nhiệm vụ được phân công, cố ý can thiệp vào hệ thống đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ để cấp biển số ôtô theo yêu cầu cho người dân và doanh nghiệp nhằm trục lợi. Ngọc Tài