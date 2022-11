Hai cựu công an huyện bị bắt vì dùng nhục hình

Thái BìnhĐội trưởng và Đội phó Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Vũ Thư, bị bắt để điều tra nghi án dùng nhục hình khiến nghi phạm tử vong.

Ngày 10/11, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cho hay đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Quang Hùng và Trịnh Thanh Hùng (Đội trưởng và Đội phó Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Vũ Thư) để điều tra tội Dùng nhục hình theo Điều 373 Bộ luật Hình sự. Cả hai đã bị tước danh hiệu công an nhân dân.

Thông tin ban đầu xác định, hai cựu công an bị bắt do liên quan một vụ nghi phạm tử vong tại nhà tạm giữ Công an huyện Vũ Thư. Người nhà nạn nhân sau đó cho rằng có nhiều tình tiết uẩn khúc nên làm đơn tố giác gửi đến các đơn vị có thẩm quyền.

Ngoài vụ án này, hồi năm 2021, tại Công an huyện Vũ Thư cũng từng xảy ra vụ án Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội khiến cựu phó trưởng công an huyện, cựu Đội trưởng Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, cựu Phó Công an xã Song An và một số người khác vướng lao lý.

Phạm Dự