Hai cuộc đời hồi sinh nhờ ghép tim, gan từ người chết não

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM vừa ghép tim và gan thành công cho hai người bệnh nhờ tạng của người cho chết não.

Ngay khi nhận thông tin từ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia về nguồn tạng phù hợp, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM kích hoạt quy trình báo động đỏ, hôm 4/1. Hai êkíp phẫu thuật chuyên biệt được huy động để tiếp nhận tim và gan, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu kỹ thuật về bảo quản, vận chuyển và kiểm soát tối đa thời gian thiếu máu lạnh của tạng.

Bệnh nhân nhận tim là người đàn ông 61 tuổi, mắc bệnh cơ tim giãn hơn một thập kỷ. Tình trạng suy tim giai đoạn cuối khiến ông liên tục đối mặt với các cơn rối loạn nhịp nặng, phải đặt máy khử rung và duy trì sự sống bằng thuốc vận mạch liều cao. Với đáp ứng điều trị nội khoa ngày càng kém, ghép tim trở thành cơ hội sống duy nhất. Ca phẫu thuật do GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện trực tiếp chỉ đạo diễn ra thuận lợi. Đến 21h30, trái tim mới đã đập những nhịp đầu tiên trong lồng ngực người bệnh, các chỉ số huyết động phục hồi tích cực ngay sau ghép.

Êkíp ghép tim do GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng êkíp ghép tim, phẫu thuật viên chính, thực hiện và điều phối. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Song song ở phòng mổ kế bên, êkíp do TS.BS Trần Công Duy Long, Phó Trưởng khoa Gan Mật Tụy dẫn đầu thực hiện ghép gan cho một bệnh nhân 16 tuổi. Thiếu niên này bị xơ gan giai đoạn cuối trên nền gan mạn tính, biến chứng suy gan tối cấp, rối loạn đông máu và hôn mê gan, đe dọa tử vong bất cứ lúc nào. Đến nửa đêm, mảnh gan ghép bắt đầu tái tưới máu tốt và tiết mật, đánh dấu bước đầu thành công của nỗ lực giành giật sự sống.

Điểm đặc biệt trong lần điều phối này nằm ở kỹ thuật chia tách gan hiến. Lá gan của người hiến được các bác sĩ áp dụng phương pháp cải tiến, tách thành hai mảnh phải và trái nguyên vẹn. Mảnh gan phải ghép cho bệnh nhân 16 tuổi tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, trong khi mảnh gan trái được chuyển ra Hà Nội để ghép cho một bệnh nhân nhi, do Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp thực hiện tại Bệnh viện Vinmec Times City. Trước đây, kỹ thuật ghép gan thường lấy thùy phải (chiếm 60-70% thể tích) cho người lớn và thùy trái (30-40%) cho trẻ em, việc chia tách để ghép cho hai người nhận đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao.

Nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng không chỉ cứu hai bệnh nhân trên mà còn mang lại sự sống cho nhiều người khác. Hai quả thận của người hiến được giữ lại ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Nhân dân 115, hai giác mạc được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế.

Đến nay, sau 33 năm triển khai kỹ thuật ghép tạng, Việt Nam thực hiện thành công hơn 9.500 ca, trong đó có hơn 100 ca ghép tim, mở ra hy vọng cho hàng ngàn người bệnh suy tạng giai đoạn cuối.

Mỹ Ý