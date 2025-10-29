Hai cung đường di chuyển tránh đèo Lò Xo sạt lở

Du khách và người dân dự định di chuyển từ Đà Nẵng đến miền núi Quảng Ngãi cần theo dõi lịch thông xe của đèo Lò Xo và chọn hướng phù hợp thay thế đoạn sạt lở.

Đèo Lò Xo dài 37 km, nằm trên quốc lộ 14, nối các xã phía tây Quảng Ngãi với Đà Nẵng, là một trong những đoạn đèo hiểm trở nhất miền Trung. Sau đợt mưa lớn kéo dài gây sạt lở ngày 26/10, tuyến hiện chưa được thông xe. Du khách di chuyển giữa Đà Nẵng và Quảng Ngãi có thể lựa chọn các cung đường thay thế theo gợi ý của anh Nguyễn Lê Duy An, người có hơn 20 năm kinh nghiệm chinh phục các cung đèo trên khắp cả nước.

Tuyến Đà Nẵng qua quốc lộ 24

- Khoảng cách: 300 km

- Thời gian di chuyển: 6 -7 tiếng

Du khách xuất phát từ Đà Nẵng theo cao tốc hoặc quốc lộ 1A về phía xã Mộ Đức. Đến ngã ba Thạch Trụ Tây, Quảng Ngãi, du khách rẽ phải vào quốc lộ 24 để đi lên các xã miền núi Quảng Ngãi (Kon Tum cũ).

Một đoạn đường trên đèo Violak. Ảnh: Nguyễn Thành Nhân

Di chuyển tự túc

Du khách cần lưu ý khi di chuyển trên đường cao tốc, quốc lộ 1A nhiều xe tải như đoạn từ phường Tam Kỳ đến phường Cẩm Thành, đoạn từ xã Mộ Đức lên các xã miền núi có nhiều đoạn đèo dốc, chú ý tốc độ và quan sát kỹ khi qua đèo Violak. Đường một số đoạn xóc, qua đèo thấp với nhiều khúc cua và sương mù dày vào sáng sớm hoặc chiều tối. Tuy nhiên, khung cảnh hai bên đường đẹp, có thể dừng chân ngắm cảnh check in dọc đường. Khách cũng có thể dừng nghỉ tại Măng Đen.

Di chuyển bằng xe khách

Các hãng xe khách giường nằm phổ biến có Minh Quốc, Phượng Thu, Việt Tân xuất phát từ bến xe Đà Nẵng, đi thẳng đến các xã miền núi Quảng Ngãi qua đèo Violak. Thời gian di chuyển khoảng 7 tiếng. Giá vé dao động 300.000-400.000 đồng mỗi khách.

Tuyến Đà Nẵng qua quốc lộ 19

- Khoảng cách: 370 km

- Thời gian di chuyển: 10-12 tiếng

Du khách xuất phát từ Đà Nẵng theo quốc lộ 1A về phía Nam, đi qua các xã, phường của Quảng Ngãi và Gia Lai. Đến nút giao quốc lộ 1A, xã Tây Sơn du khách rẽ phải vào quốc lộ 24 để đi lên Pleiku và đến các xã miền núi Quảng Ngãi.

Đèo An Khê với nhiều đường cua khúc khủy, độ dốc cao. Ảnh: Trần Hoá

Di chuyển tự túc

Du khách cần lưu ý khi di chuyển trên đường quốc lộ 1A nhiều xe tải như đoạn từ Đà Nẵng đến Quy Nhơn, đoạn từ quốc lộ 1A rẽ vào quốc lộ 19 có nhiều đoạn đèo dốc, chú ý tốc độ và quan sát kỹ khi qua đèo An Khê. Đây là tuyến huyết mạch nối các tỉnh Tây Nguyên với vùng duyên hải miền Trung, lượng xe đi lại lớn. Đi theo cung đường này, du khách có hai điểm dừng nghỉ ở đèo An Khê và Pleiku.

Di chuyển bằng xe khách

Các nhà xe giường nằm Tân Quang Dũng, Mai Linh, Anh Vũ, phục vụ tuyến Đà Nẵng - Pleiku, sau đó nối chuyến đi phía tây Quảng Ngãi. Giá vé 400.000 - 450.000 đồng mỗi chặng.

Lưu ý:

- Du khách nên khởi hành sớm, tránh di chuyển vào ban đêm trong khu vực núi.

- Nếu đi xe cá nhân, du khách cần kiểm tra nhiên liệu, chuẩn bị đồ ăn nhẹ, nước uống vì hành trình mới sẽ dài hơn dự kiến.

- Trên đèo An Khê và Violak nếu xảy ra sạt lở, du khách tuyệt đối không cố vượt qua điểm sạt lở.

- Theo dõi thông tin thời tiết và cảnh báo giao thông của các Sở GTVT địa phương (Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai) trước khi đi.

So sánh 3 cung đường

Tuyến đường Khoảng cách Thời gian di chuyển Độ khó Lưu ý Đà Nẵng qua đèo Lò Xo 290 km 6-7 tiếng Trung bình Tuyến đường ngắn, đèo hiểm trở, thường xảy ra sạt lở và tai nạn trong mùa mưa Đà Nẵng qua quốc lộ 24 300 km 6-7 tiếng Trung bình Thích hợp cho du lịch, khám phá thiên nhiên Đà Nẵng - quốc lộ 19 370 km 10- 12 tiếng Dễ Tuyến đường dài, nhiều trạm dịch vụ, tránh đèo

Tuấn Anh