Hai công ty con của Vingroup lãi lớn nhờ hoạt động cho vay

Savina và VEFAC, hai công ty con của Vingroup, có lợi nhuận chủ yếu trong quý III nhờ cho vay dù không ở trong ngành tài chính.

Công ty cổ phần Sách Việt Nam (Savina) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu gần 6,8 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 27,8 tỷ, tăng 27,6% so quý III/2024.

Đơn vị này có lãi vượt doanh số nhờ khoản doanh thu hoạt động tài chính, đạt 31,5 tỷ đồng. Trong kỳ, Savina ghi nhận gần 30,1 tỷ đồng lãi từ cho vay.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, tại ngày 30/9, Savina cho một số doanh nghiệp khác vay số tiền hơn 1.000 tỷ đồng, thời hạn trên một năm với lãi suất 12% mỗi năm. Số tiền này chiếm 85% tổng tài sản của công ty.

Savina được thành lập vào 1950, tiền thân là Sở Phát hành sách Trung ương, được tách ra từ Nhà in Quốc gia từ năm 1956. Năm 2016, Vingroup mua lại 65% vốn doanh nghiệp này theo hình thức đấu giá công khai trên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX). Công ty này kinh doanh chính trong lĩnh vực xuất bản, in ấn và kinh doanh sách báo, văn hóa phẩm.

Một doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái của Vingroup cũng ghi nhận lãi lớn nhờ cho vay là Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC). Quý vừa qua, doanh nghiệp này có doanh thu gần 46 tỷ đồng, nhưng báo lãi trước thuế 214 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 387 tỷ đồng, gấp gần 3 quý III năm ngoái, phát sinh từ các khoản cho vay và đầu tư. Tại ngày 30/9, công ty cho một số doanh nghiệp khác vay 12.851 tỷ đồng, chiếm gần 40% tổng tài sản. Lãi suất ở mức 12% mỗi năm.

VEFAC là công ty con của Tập đoàn Vingroup với tỷ lệ sở hữu hơn 85%. Doanh nghiệp cũng là chủ đầu tư khu đô thị tại phường Đông Anh, Hà Nội với tên thương mại Vinhomes Global Gates. Khu đô thị có quy mô hơn 261 ha, tổng vốn đầu tư gần 34.880 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn sở hữu trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia cũng trên địa bàn phường Đông Anh.

Hồi tháng 3, VEFAC được UBND TP Hà Nội chấp thuận cho chuyển nhượng 75 ha phần đất xây dựng nhà ở cao và thấp tầng, công trình hỗn hợp, đất công cộng có mục đích kinh doanh tại dự án Vinhomes Global Gate cho công ty Thời đại mới T&T. Giá chuyển nhượng phần đất này khoảng 30.360 tỷ đồng, tương đương hơn 87% tổng vốn đầu tư dự án.

Trung tâm triển lãm quốc gia thuộc sở hữu của VEFAC. Ảnh: Giang Huy

Nhờ thương vụ chuyển nhượng này, quý I năm nay, công ty lãi lớn mà không tính đến lợi nhuận cho vay. VEFAC ghi nhận doanh thu 44.650 tỷ đồng nhờ việc chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Global Gate. Sau khi trừ chi phí, đơn vị này lãi sau thuế 14.873 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

Trọng Hiếu