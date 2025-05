Hai công nhân tử vong nghi ngộ độc khí CO

5 công nhân gặp sự cố khi đang làm việc tại nhà máy huyện Vĩnh Cửu được đưa đi cấp cứu nhưng hai người tử vong.

Nhóm công nhân tối 25/5 tăng ca ở nhà máy sản xuất gạch men tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu. Khi đang làm việc, 5 người có triệu chứng đau đầu, chóng mặt, sau đó lả xuống sàn nhà.

Các nạn nhân được đồng nghiệp được đưa vào Bệnh viện đa khoa Thống Nhất cách đó gần 15 km. Tuy nhiên công nhân Nguyễn Long Sang (38 tuổi) và Nguyễn Hoàng Quang Lê (26 tuổi) tử vong trên đường đến bệnh viện, nghi do ngộ độc khí CO.

Ba người thoát nguy kịch là Đặng Cao Hiến, 44 tuổi, Nguyễn Tấn Huy, 34 tuổi và Lê Văn Ngọc, 40 tuổi.

Hiện cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân.

Theo bác sĩ, khí CO vào cơ thể sẽ cướp oxy trong máu, làm nạn nhân đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn và lịm dần theo thời gian. Người hít phải lượng lớn khí CO có thể bất tỉnh và tử vong rất nhanh, nhất là phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người già mắc bệnh tim, phổi mạn tính. 40% số người bị ngạt khí CO gặp các di chứng như giảm trí nhớ, liệt cơ mặt, liệt nửa người, vận động bất thường...

