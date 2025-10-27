Hai con trai ông Phạm Nhật Vượng góp 200 tỷ vào công ty thép của Vingroup

Ông Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng, hai con trai của ông Phạm Nhật Vượng, góp 200 tỷ đồng vào VinMetal, tương đương 2% vốn.

Thông tin trên được công bố trong bản đăng ký thành lập mới của Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal. Theo đó, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng, trong đó, Vingroup sở hữu 98%. Hai cổ đông sáng lập còn lại là ông Phạm Nhật Quân Anh và ông Phạm Nhật Minh Hoàng, mỗi người góp 1% vốn, tương đương số tiền 100 tỷ đồng.

Ngoài việc góp vốn vào VinMetal, ông Quân Anh và ông Minh Hoàng còn nắm giữ cổ phần tại một số doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup như VinEnergo, VinSpeed, VinRobotics..., với tổng giá trị có thể đạt hàng nghìn tỷ đồng.

Một số công ty được ông Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng góp vốn. Ảnh: Trọng Hiếu

Trước đó, ngày 6/10, Vingroup công bố thành lập VinMetal, doanh nghiệp sản xuất thép với công suất 5 triệu tấn trong giai đoạn I. Công ty tập trung vào các dòng thép dân dụng trong xây dựng, cuộn cán nóng (HRC) và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện, hạ tầng giao thông tốc độ cao.

Theo đại diện Vingroup, việc thành lập VinMetal nhằm cung ứng nhu cầu vật liệu cho các mảng kinh doanh của công ty như bất động sản Vinhomes và sản xuất xe điện VinFast. Tập đoàn này cũng hướng tới chủ động nguồn cung thép cho các dự án công nghiệp, năng lượng và giao thông đang được nghiên cứu, trong đó có đường sắt cao tốc Bắc - Nam, TP HCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.

Ở một diễn biến khác, VinEnergo, công ty sản xuất điện trong hệ sinh thái Vingroup đã hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 10.000 tỷ đồng lên 28.355 tỷ đồng trong ngày 22/10. Trong đó, 44,6% vốn được góp bằng tiền, còn lại là các loại tài sản khác.

Hồi đầu tháng 10, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã góp vốn vào VinEnergo bằng 60 triệu cổ phiếu VIC. Số cổ phần này có trị giá khoảng hơn 10.000 tỷ đồng, tại thời điểm thực hiện giao dịch. Như vậy, VinEnergo đã tăng sở hữu tại Vingroup từ 2,72% vốn lên 4,27% vốn.

