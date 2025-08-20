Hai con gái sếp VPBank đăng ký mua 40 triệu cổ phiếu VPB

Hai con gái của Phó chủ tịch VPBank Bùi Hải Quân đăng ký mua 40 triệu cổ phiếu VPB từ ngày 25/8 đến 23/9.

Thông tin trên được ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố trên Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE). Theo đó, bà Bùi Cẩm Thi và bà Bùi Hải Ngân, hai con gái ông Bùi Hải Quân, Phó chủ tịch VPBank, sẽ đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu mỗi người.

Cả hai giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 25/8 đến ngày 23/9, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Trước giao dịch, cả bà Thi và bà Ngân đều chưa sở hữu cổ phiếu VPB nào. Nếu giao dịch thành công, mỗi người sẽ nắm 0,25% vốn nhà băng này. Còn ông Bùi Hải Quân hiện sở hữu hơn 156 triệu cổ phiếu VPB, tương ứng tỷ lệ 1,97%.

Hai con gái ông Quân thực hiện giao dịch trên trong bối cảnh cổ phiếu VPB đã tăng gần 90% từ đầu năm, đạt mức 35.400 đồng mỗi đơn vị. Như vậy, hai nữ doanh nhân này sẽ chi ra khoảng 692 tỷ đồng mỗi đường để thực hiện giao dịch trên.

Diễn biến giá cổ phiếu VPB. Ảnh: Vietcap.

VPBank được thành lập năm 1993, hiện là ngân hàng có tổng tài sản lớn thứ 6 tại Việt Nam, đạt 1,1 triệu tỷ đồng. Lũy kế nửa đầu năm, nhà băng báo lãi trước thuế 11.229 tỷ đồng, tăng 29,5% so với thực hiện nửa đầu năm ngoái.

Tại ngày 20/8, vốn hóa của VPBank đạt 274.500 tỷ đồng (hơn 10 tỷ USD), đứng thứ 6 trên thị trường chứng khoán. Theo ngân hàng này, sự tăng giá của cổ phiếu VPB gần đây cộng hưởng từ kết quả kinh doanh nửa đầu năm đầy khả quan, và kỳ vọng của nhà đầu tư từ thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của VPBankS.

VPBankS - công ty do VPBank nắm 99,9% vốn - dự kiến sẽ IPO cuối năm nay. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng, đạt 722 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm.

Trọng Hiếu