Hai cô gái phản ứng nhanh thoát nạn trong gang tấc

Lào CaiHai thanh niên đi xe máy phóng nhanh vào cua mất lái, tông vào xe máy, hai cô gái kịp né nên không ai bị thương, ngày 23/4.

Tình huống giao thông: Tại đường Hoa Ban (thị xã Nghĩa Lộ), hai người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vào cua, mất lái tông vào xe máy trước nhà dân. Đúng lúc này hai cô gái đang chuẩn bị dắt xe kịp thời bỏ chạy nên may mắn không bị thương. Sau tai nạn, người gây tai nạn bỏ chạy, người dân truy đuổi nhưng không kịp.

Người lái xe máy phóng nhanh tông vào xe máy trên vỉa hè Video: Doãn Oanh

Kỹ năng lái xe: Khi đi qua khu dân cư hoặc đoạn cua khuất tầm nhìn, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc, giữ tay lái ổn định và quan sát kỹ phía trước. Ngoài ra người lái xe máy bắt luôn phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Theo Nghị định 168 về xử phạt giao thông đường bộ, hành vi xe máy phóng nhanh gây tai nạn giao thông phạt 10-14 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe, hành vi không đội mũ bảo hiểm 400.000-600.000 đồng, áp dụng cho cả người ngồi sau.

Phạm Hải