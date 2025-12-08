Hai cô gái lao qua đầu ôtô như phim hành động

Hải PhòngHai người đi xe máy tốc độ cao lao mạnh vào ôtô đang rẽ phải và ngã lăn ra đường, hôm 7/12 tại Tân Dương, Thủy Nguyên.

Hai cô gái phóng xe máy húc vào ôtô Video: Dung Kieu

Tình huống giao thông: Lái xe gắn camera hành trình đang chuyển hướng rẽ phải bất ngờ bị một xe máy chở hai người phóng tốc độ cao đâm mạnh. Hai người đi xe máy chồm qua nắp ca-pô, trượt ngã ra đường, may mắn cả hai đều có thể đứng dậy sau va chạm.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện khi đi đến ngã tư phải giảm tốc độ, quan sát các xe chuyển hướng để giữ cho mình một khoảng cách an toàn. Nghị định 168/2024 quy định, xe máy khi qua ngã tư không giảm tốc độ bị phạt 600.000-800.000 đồng, nếu gây tai nạn mức phạt là 10-14 triệu đồng.

Nguyên Vũ