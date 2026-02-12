Hai cô gái lạ mặt đổi nhà xuyên Đại Tây Dương

Muốn thoát khỏi những khách sạn đắt đỏ và thiếu cảm xúc, Marie và Lohanny quyết định trao đổi căn hộ, thử sống cuộc đời của người lạ ở bên kia đại dương trong hai tuần.

Marie Draxler, 20 tuổi, sống tại London, luôn mơ về một ngày được sống như người bản địa tại New York. Giấc mơ thành hiện thực khi cô được ăn sáng ở Williamsburg, dạo bước tại Bushwick và trò chuyện với người lạ ở công viên Washington Square.

Điều đặc biệt là Marie đang ở trong căn hộ của một người cô chưa từng gặp mặt ngoài đời.

Marie Draxler đã đổi căn hộ ở Notting Hill, London, lấy một căn hộ ở khu Bushwick thời thượng, Brooklyn. Ảnh: Jayr Myx/@officialjayrmyx

Marie và Lohanny Santos đã cùng nhau tạo nên phiên bản thực tế của bộ phim lãng mạn kinh điển The Holiday. Họ hoán đổi không gian sống và thói quen sinh hoạt giữa New York và London sau một lần tình cờ kết nối trên mạng xã hội.

Câu chuyện bắt đầu vào tháng 8/2025, khi Santos, nhà sáng tạo nội dung có gần 300.000 lượt theo dõi trên TikTok, đăng video tìm người hoán đổi nơi ở: "Tôi ở New York, có ai ở London muốn đổi chỗ trong 2-3 tuần không?". Video sau đó thu hút 11 triệu lượt xem.

Giữa hàng nghìn bình luận, Marie gây chú ý nhờ sở hữu căn hộ ấm cúng tại khu Notting Hill danh tiếng. Chỉ sau hai cuộc gọi video, họ chốt lịch đặt vé máy bay. "Tôi tin tưởng cô ấy ngay lập tức. Thay vì lo sợ rủi ro, tôi chỉ thấy hào hứng", Marie chia sẻ với truyền thông hồi đầu năm 2026.

Khác với nhân vật trong phim, cả hai không đi tìm tình yêu. Họ muốn trốn thoát sự cứng nhắc của các điểm du lịch truyền thống để đắm mình trong không gian cá nhân của một người bạn mới. Santos yêu thích những chiếc cốc, tấm chăn và ảnh chú chó nhỏ trong nhà Marie. Ngược lại, Marie cảm thấy New York gần gũi khi nhìn thấy đồ trang sức, mỹ phẩm của Santos trên bàn trang điểm.

Tại Mỹ, Marie nhập vai một cư dân Brooklyn thực thụ. Cô xếp hàng mua bánh bagel, xem kịch Broadway, chụp ảnh đọc vị hào quang ở Chinatown và ghé các bốt chụp hình tự động tại Lower East Side. Sự cởi mở của người dân thành phố khiến cô gái vốn rụt rè trở nên tự tin hơn. "Tôi có thể ngồi xuống công viên và kể chuyện đời mình cho một người lạ, điều tôi ít làm khi ở nhà", Marie nói.

Ở bên kia đại dương, Santos cũng tận hưởng London theo cách riêng. Cô dành hàng giờ len lỏi trong các tiệm đồ cổ ở Marylebone, đạp xe qua những con phố đầy sắc màu của Notting Hill và thưởng thức bít tết tại quán ăn địa phương do Marie gợi ý.

Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, hai cô gái đã sắp xếp gặp nhau trực tiếp tại New York trong một giờ đồng hồ. "Cảm giác như gặp lại bạn cũ, một khoảnh khắc đậm chất điện ảnh", Marie nhớ lại. Hiện cả hai vẫn giữ liên lạc và lên kế hoạch cho cuộc hội ngộ tiếp theo.

Santos khoe không gian sống mượn tạm của cô ở bên kia đại dương.

Câu chuyện của Marie và Lohanny phản ánh sự lên ngôi của xu hướng "set-jetting" (du lịch dựa theo bối cảnh phim) và trào lưu hoán đổi nhà (home swap) trong giới trẻ Âu Mỹ. Một nghiên cứu gần đây cho thấy 56% người Mỹ chọn điểm đến sau khi xem các bộ phim như The White Lotus hay Emily in Paris.

Việc trao đổi nhà giúp tiết kiệm đáng kể chi phí lưu trú, đồng thời mang lại trải nghiệm văn hóa sâu sắc mà các hình thức du lịch truyền thống khó có được. Tuy nhiên, các chuyên gia du lịch cũng khuyến cáo người tham gia cần xác minh kỹ danh tính đối tác và nên thông qua các nền tảng uy tín để đảm bảo an toàn.

Nhật Minh (Theo Nypost)