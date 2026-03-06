Hai 'cò đất' bị khởi tố vì trốn thuế khi bán 10 căn nhà

Thái NguyênHai môi giới bất động sản bị cáo buộc trốn thuế, lệ phí gần 500 triệu đồng khi chuyển nhượng hơn 10 căn nhà.

Ngày 6/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố, khám xét chỗ ở và nơi làm việc của Lê Quang Chí, 48 tuổi; Đoàn Văn Quang, 42 tuổi, để điều tra tội Trốn thuế theo khoản 2 điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo công an, từ năm 2024 đến nay, Quang và Chí trong khi làm nghề môi giới bất động sản đã cùng nhau góp vốn mua đất. Họ sau đó tách thành nhiều thửa đất khác nhau rồi xây dựng nhà để bán.

Quá trình giao dịch, lợi dụng kẽ hở trong quản lý về thuế, hai người đã chuyển nhượng hơn 10 căn nhà, trốn thuế, lệ phí gần 500 triệu đồng.

Công an đánh giá, hành vi của hai bị can là nghiêm trọng, gây thất thoát ngân sách của Nhà nước, cần phải xử lý nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Đoàn Văn Quang (trái) và Lê Quang Chí. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Điều 200 Bộ luật Hình sự, Trốn thuế là hành vi của cá nhân, tổ chức thực hiện các phương thức trái pháp luật nhằm giảm số tiền thuế phải nộp theo quy định hoặc trốn tránh nghĩa vụ đóng thuế. Cụ thể như không nộp hồ sơ đăng ký thuế, khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết hạn; sử dụng chứng từ, tài liệu không hợp pháp khác để xác định sai số tiền thuế phải nộp hoặc được hoàn;...

Người vi phạm sẽ bị phạt tiền 100 đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm; hoặc khung hình phạt cao nhất là phạt tiền 1,5 tỷ đến 4,5 tỷ đồng hoặc phạt tù 2-7 năm.

Phạm Dự