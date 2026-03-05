Hai cô bé đi xe đạp điện lao thẳng vào ôtô đỗ bên đường

Tây NinhTừ giữa đường, chiếc xe điện chở hai cô bé đâm thẳng vào một ôtô đang đỗ ở lề đường Hùng Vương, Long An hôm 3/3.

Hai cô bé đi xe điện lao thẳng vào ôtô đỗ bên đường Video: CTV

Tình huống giao thông: Chiếc xe máy điện do một cô bé cầm lái lao thẳng từ giữa làn đường vào đuôi một ôtô đang đỗ sát lề. Trước khi va chạm, cô gái này cúi mặt nhìn xuống phía dưới xe, không nhìn đường. Cú tông mạnh khiến cả hai em ngã văng xuống đường. Đặc biệt đường vắng, không có chướng ngại vật. May mắn không có thương vong, phần đuôi ôtô bị hư hỏng.

Kỹ năng lái xe: khi tham gia giao thông, các em cần tập trung quan sát, không làm việc riêng hoặc trò chuyện cũng khiến việc lái xe bị phân tâm. Ngoài ra, ôtô đỗ ở lề đường cần bật đèn cảnh báo và chỉ đỗ khi đoạn đường cho phép ôtô được dừng đỗ.

Hôm 10/4/2025, một tình huống tương tự xảy ra tại Bắc Kạn, trong đó nam sinh đi xe đạp điện cúi mặt trong tư thế cố định, không có dấu hiệu ngẩng mặt quan sát, giảm tốc.

Học sinh lái xe cắm thẳng mặt vào đuôi xe tải Video hiển thị thời gian sai so với thời gian thực. Nguồn: Đức Duy

Nguyên Vũ