Hai cô bé đi xe đạp điện đùa giỡn tính mạng trước đầu xe container

Quảng NamLái xe container buộc phải phanh gấp để tránh hai cô bé đi xe đạp điện tạt ngang đầu, hôm 26/9 tại Quốc lộ 1A qua Núi Thành.

Hai học sinh đi xe điện tạt đầu xe container Video; CTV

Tình huống giao thông: Đi sát đầu xe container, đến ngã tư bất ngờ hai cô bé điều khiển xe đạp điện tạt ngang qua đầu xe để chuyển hướng. Lái xe gắn camera hành trình cho biết vừa liếc mắt lên nhìn đèn xanh, liếc xuống "chỉ nhìn thấy đúng hai chỏm mũ nên phanh dúi dụi". May mắn không có tai nạn xảy ra.

Kỹ năng lái xe: Để đảm bảo an toàn cho bản thân, khi đi gần các xe lớn như container các phương tiện nên giữ khoảng cách an toàn lớn hơn, tránh rơi vào điểm mù. Không đi sát song song với xe tải như hai cô bé trong video, đặc biệt không tạt ngang đầu xe để chuyển hướng. So với xe con, những loại xe chở hàng nặng, như xe container, xe tải lớn, xe buýt, cần quãng đường dài hơn để phanh dừng.

Nguyên Vũ