Hai chuyên gia Viettel tìm ra lỗ hổng Windows 11

Công ty An ninh mạng Viettel trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu chuyên sâu, phát triển, tư vấn các giải pháp về an ninh mạng. Đơn vị cung cấp hệ sinh thái các sản phẩm, dịch vụ đa dạng như Giám sát, phản ứng sự cố an toàn thông tin 24/7 (SOC); Đánh giá và Kiểm tra an toàn thông tin (Pentest); VCS-Threat Intelligence - cập nhật tri thức an ninh mạng; giám sát bất thường trên máy trạm; VCS-F2DR - phát hiện và phản ứng gian lận tài chính; VCS-CyCir - điều phối, tự động hóa và phản ứng an ninh mạng...