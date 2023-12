Hai chung cư chưa nghiệm thu phòng cháy đã cho cư dân vào ở

Bình DươngKhu nhà ở Eden Thuận An và Khu căn hộ thương mại dịch vụ cao tầng đường Nguyễn Văn Tiết bị đình chỉ hoạt động vì chưa nghiệm thu PCCC.

Ngày 30/12, Công an tỉnh Bình Dương tạm đình chỉ hoạt động Công trình khu nhà ở cao tầng Eden Thuận An và Khu căn hộ thương mại dịch vụ cao tầng đường Nguyễn Văn Tiết. Lý do là hai công trình này chưa nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã cho cư dân vào ở, nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ.

Cơ quan chức năng dựng bảng thông báo trước chung cư Eden Thuận An. Ảnh: Thái Hà

Trong đó khu nhà ở cao tầng Eden Thuận An tọa lạc tại đường 3 Tháng 2, phường Lái Thiêu, TP Thuận An gần 4.000 m2, gồm 2 block với 528 căn hộ và Khu căn hộ thương mại dịch vụ cao tầng đường Nguyễn Văn Tiết, TP Thuận An có 36 tầng nổi và 1 tầng hầm, trong đó tầng nổi khối đế 3 tầng, khối tháp 33 tầng và 1 tầng tum.

Mặc dù chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy song chủ đầu tư 2 dự án trên đã cho cư dân vào ở thời gian qua. Ngay sau khi có quyết định tạm đình chỉ hai công trình trên, cơ quan chức năng đã treo bảng thông báo trước chung cư.

Nhiều người đang sinh sống tại chung cư Eden Thuận An cho biết dù cơ quan chức năng đã đến dán thông báo nhưng đến nay, cư dân ở đây vẫn chưa nhận được thông báo di dời.

Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết theo quy định, dự án phải được các cơ quan chức năng kiểm tra đủ điều kiện thì người dân mới được vào ở. Việc các chủ đầu tư cho người dân vào ở khi dự án chưa hoàn thành là sai.

Sự việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương xử lý theo quy định.

Phước Tuấn