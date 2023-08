Hai chủ tiệm vàng ở An Giang bị bắt

Ông Nguyễn Xuân Kiếm cùng Lý Thị Huệ, chủ tiệm kim hoàn ở TP Châu Đốc, bị cáo buộc liên quan vụ vận chuyển trái phép hàng chục kg vàng, trị giá 10 tỷ đồng, qua biên giới.

Ngày 18/8, Kiếm, Huệ cùng Hồ Văn Sơn, Nguyễn Tấn Phong, Nguyễn Hoài Tâm (22-60 tuổi) bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam về hành vi Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Nguyễn Xuân Kiếm cùng Lý Thị Huệ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bích Trâm

Theo điều tra ban đầu, tối 25/7, Công an tỉnh An Giang mật phục tại sông Bình Di, huyện An Phú, phát hiện Phong điều khiển xuồng máy qua sông. Khi tổ công tác áp sát, người này nhảy xuống nước bơi sang Campuchia, để lại trên xuồng nhiều gói hàng có đánh số, bên trong có 19 kg vàng.

Trên bờ, hai đồng phạm của Phong là Sơn và Tâm bị mũi trinh sát thứ hai vây bắt. Tối hôm sau, Phong được vận động ra đầu thú. Ba nghi can khai được một số chủ tiệm vàng ở TP Châu Đốc thuê tham gia đường dây vận chuyển trái phép vàng thỏi và vàng nữ trang qua lại biên giới Việt Nam – Campuchia.

Mở rộng điều tra, công an khám xét hai tiệm vàng của Kiếm và Huệ, tạm giữ nhiều thỏi kim loại màu vàng và nữ trang, tổng trọng lượng khoảng 14 kg. Theo kết quả giám định, số kim loại do Phong vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam đều là vàng 24k và 18k, tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng...

Ba năm trước, Công an tỉnh An Giang triệt phá đường dây buôn lậu 51 kg vàng do bà Nguyễn Thị Kim Hạnh (53 tuổi, còn gọi Mười Tường) cầm đầu. Nhiều người trong đường dây hoạt động dưới vỏ bọc là doanh nhân làm từ thiện.

Ngọc Tài