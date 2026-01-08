Hai chị em tự xây nhà kiểu Pháp ở quê cho bố mẹ

Công trình nằm tại khu vực nông thôn tại Trung Quốc, được xây dựng trên khu đất rộng, gồm nhà ở và sân vườn bao quanh. Căn nhà có quy mô hai tầng, tổng diện tích sử dụng và sân vườn khoảng 350 m2.
Toàn bộ quá trình được thi công kéo dài trong 15 tháng, do hai chị em chủ nhà trực tiếp đứng ra tổ chức, không thuê đơn vị thiết kế hay công ty thi công trọn gói nhằm kiểm soát chi phí.
Gia chủ cho biết mong muốn có một căn nhà riêng tại quê đã được bố mẹ ấp ủ từ nhiều năm. Trước đó, bố mẹ họ chưa từng nghĩ có thể sống trong một không gian được đầu tư bài bản về kiến trúc và nội thất. Năm 2024, hai chị em quyết định về quê, từng bước triển khai kế hoạch xây nhà cho bố mẹ. Tổng chi phí xây dựng và hoàn thiện căn nhà khoảng 960.000 nhân dân tệ (tương đương 3,76 tỷ đồng).
Với gia đình, ngôi nhà không chỉ đáp ứng nhu cầu ở mà còn mang ý nghĩa tinh thần. Không gian sống mới tạo điều kiện để các thành viên sinh hoạt cùng nhau. Bố mẹ có nơi tiếp đón bạn bè, nghỉ ngơi và chăm sóc khu vườn nhỏ trong sân.
Ngôi nhà lựa chọn phong cách đồng quê Pháp làm chủ đạo, sử dụng bảng màu sáng, thiên về tông kem và trắng. Không gian được tổ chức theo hướng mở, ưu tiên ánh sáng tự nhiên và sự thông thoáng. Sân vườn bao quanh đóng vai trò tạo khoảng đệm, đồng thời phục vụ sinh hoạt ngoài trời.
Không gian sinh hoạt chung được tổ chức theo bố cục mở, kết nối phòng khách với khu ăn uống và bếp. Khu vực trung tâm được thiết kế rộng rãi để phục vụ sinh hoạt hằng ngày, đồng thời là không gian vui chơi quen thuộc của thú cưng trong nhà.
Góc uống trà bố trí giữa hai hệ tủ lưu trữ âm tường, thiết kế vòm cong tạo nhịp điệu không gian theo phong cách Pháp. Bàn ăn mặt gỗ kết hợp chân trụ bo tròn, đặt dưới đèn thả ánh sáng vàng.
Khu bếp mở phong cách đồng quê sử dụng tông xanh bơ kết hợp màu kem. Hệ tủ bếp thiết kế cao sát trần, tích hợp thiết bị âm tủ nhằm giữ mặt bàn gọn gàng.
Sàn lát gỗ xương cá nối liền khu ăn uống, trong khi khu bếp nấu sử dụng gạch họa tiết để phân tách công năng.
Phòng ngủ phong cách đồng quê Pháp sử dụng gam màu kem, kết hợp sàn gỗ xương cá và hệ phào chỉ chạy quanh trần, tường. Không gian được tạo điểm nhấn bằng vòm cong mềm ở khu vực cửa sổ. Giường kim loại dáng cổ điển, bàn trang điểm và tủ lưu trữ đồng bộ màu sắc.
Khu vực nhà vệ sinh sử dụng giấy dán họa tiết, kết hợp lavabo dạng đứng, tủ gỗ sơn trắng và phụ kiện kim loại ánh vàng.
Khung cửa sổ dạng vòm và cửa sổ đứng cao mở tầm nhìn trực diện ra cảnh quan bên ngoài. Mỗi ô cửa thành một khung tranh sống động theo sự thay đổi của thời tiết và thời gian trong ngày.
Ban công nhỏ được với sàn lát gạch hoa văn tông sáng, bố trí bàn tròn và ghế kim loại nhẹ để làm góc uống trà, đọc sách. Không gian mở hướng ra mảng xanh xung quanh, tận dụng ánh sáng tự nhiên và gió trời, phù hợp cho sinh hoạt thư giãn hằng ngày.
Sân thượng được bố trí như một không gian sinh hoạt ngoài trời, sử dụng sàn gỗ nhựa giả gỗ và hệ bồn cây chạy dọc lan can. Cây xanh được trồng nhiều tầng, tạo lớp che nắng và tầm nhìn thoáng.
Bích Phương (theo Xiaohongshu)