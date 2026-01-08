Hai chị em tự xây nhà kiểu Pháp ở quê cho bố mẹ

Công trình nằm tại khu vực nông thôn tại Trung Quốc, được xây dựng trên khu đất rộng, gồm nhà ở và sân vườn bao quanh. Căn nhà có quy mô hai tầng, tổng diện tích sử dụng và sân vườn khoảng 350 m2.

Toàn bộ quá trình được thi công kéo dài trong 15 tháng, do hai chị em chủ nhà trực tiếp đứng ra tổ chức, không thuê đơn vị thiết kế hay công ty thi công trọn gói nhằm kiểm soát chi phí.