Hai chị em tử vong trong căn nhà cháy

Gia LaiHai bé gái 7 tuổi và 5 tuổi ở xã Chư Sê được phát hiện tử vong sau vụ hỏa hoạn xảy ra chiều 21/3.

Khoảng 15h, người dân phát hiện lửa bùng lên từ căn nhà cấp 4 ở thôn 5 nên hô hoán, cùng nhau dập lửa và báo chính quyền. Công an xã Chư Sê phối hợp người dân phá tường để tiếp cận hiện trường, tìm kiếm nạn nhân.

Hiện trường vụ cháy khiến hai bé gái tử vong. Ảnh: Ngọc Oanh

Khi vào bên trong, lực lượng chức năng phát hiện hai chị em ruột là cháu Linh và Trinh bất tỉnh trong phòng ngủ. Cả hai được đưa đến Trung tâm Y tế Chư Sê cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do nạn nhân ngạt khí độc phát sinh từ vật liệu nhựa cháy trong nhà.

Theo chính quyền địa phương, thời điểm xảy ra cháy, bố mẹ hai cháu đi làm xa, các em ở nhà với bà. Người bà đã ra ngoài và khép cửa trước khi xảy ra sự việc.

Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Trần Hóa